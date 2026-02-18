Mineros eleva ingresos 52 % en el cuarto trimestre de 2025 impulsada por el repunte del oro

Mineros reportó sus resultados financieros y operativos del cuarto trimestre de 2025, en los que destacó un fuerte crecimiento en ingresos, explicado principalmente por el incremento en el precio internacional del oro y un mayor volumen de ventas.
La compañía informó que sus ingresos aumentaron 52 %, alcanzando los $994.999 millones en el cuarto trimestre de 2025, frente a $653.161 millones en el mismo periodo de 2024. Este desempeño estuvo impulsado por un alza del 57 % en el precio promedio del oro, que se ubicó en US$4.179 por onza.
En cuanto a volumen, las onzas de oro vendidas llegaron a 58.596 oz, frente a 54.189 oz en 2024, lo que representó un incremento del 8,1 % interanual.
Costos y ganancia bruta también crecieron con el mayor precio del metal
Mineros explicó que el costo total de ventas subió 32 % en comparación con el año anterior, debido principalmente al mayor precio del oro, que elevó los costos de compra de mineral a socios como Bonanza Mining Partners (BMP) en Nicaragua y Colombia Mining Partners (CMP), por $143.256 millones.
Además, se registraron aumentos moderados en costos operativos, como personal, mantenimiento y depreciación, aunque parte de estos incrementos fueron compensados por menores gastos en servicios y otros costos diversos.
En este contexto, la ganancia bruta aumentó 70 %, al pasar de $236.926 millones en el cuarto trimestre de 2024 a $402.970 millones en el mismo periodo de 2025, gracias al mayor precio promedio de venta y al incremento en producción y comercialización de oro.
Utilidad neta cayó por pago extraordinario en Nicaragua
A pesar del crecimiento operativo, los resultados netos del trimestre mostraron una caída significativa, principalmente por un evento no recurrente. Mineros reportó una utilidad neta de $182.010 millones ($0,13 por acción) en el cuarto trimestre de 2025, frente a $100.957 millones ($0,34 por acción) en igual periodo de 2024.
La compañía atribuyó esta variación al pago único de $185.224 millones a la Dirección General de Ingresos (DGI) en Nicaragua, relacionado con una disputa por el impuesto Ad-Valorem. Mientras que las ganancias alcanzaron los $37.605 millones en el cuarto trimestre. Los ingresos fueron $3,2 billones en todo el año 2025 y las ganancias $594.512 millones.
Aumentan indicadores de costos por onza vendida
Mineros también reportó un incremento en sus costos por onza. El Cash Cost efectivo por onza de oro vendida se ubicó en US$2.140, mientras que el AISC (costo total sostenido) alcanzó US$2.486, frente a US$1.408 y U$1.775, respectivamente, en el mismo periodo de 2024.
Según la empresa, el aumento del 52 % en Cash Cost se explicó por mayores costos de ventas asociados al repunte del oro y al crecimiento del volumen vendido, mientras que el incremento del 40 % en el AISC estuvo ligado principalmente al alza en los costos directos de operación.
En conjunto, los resultados reflejan un trimestre de fuerte expansión en ingresos y márgenes operativos, aunque impactado en la utilidad final por un pago extraordinario en Nicaragua y mayores costos asociados al nuevo ciclo de precios del oro.
