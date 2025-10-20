Mineros planea emitir notas senior por US$400 millones y línea de crédito por US$100 millones

Mineros anunció este 20 de octubre una oferta de notas senior a través de su subsidiaria Netherlands B.V. (“Mineros Netherlands”), inicialmente por US$400 millones con un plazo de cinco años.
Según el comunicado, el monto principal agregado, la tasa de interés y otros términos de las notas se determinarán durante la fijación de precios y dependen de las condiciones del mercado y otros factores.
Además, resaltaron que esperan que las notas constituyan obligaciones generales senior no garantizadas de Mineros Netherlands y estarán garantizadas por Mineros y sus subsidiarias, Hemco Mineros Nicaragua S.A. y Mineros Aluvial S.A.S. BIC.
Por otra parte, Mineros mencionó que hoy firmó una carta de compromiso con Citigroup Global Markets Inc., Banco Santander, S.A. y The Royal Bank of Canada en relación con una línea de crédito rotativa senior por un monto principal que no excederá los US$100 millones, de los cuales US$80 millones han sido comprometidos por los tres bancos firmantes.
“Se espera que el interés de la línea de crédito devengue a una tasa de SOFR + 4 % anual y que la línea tenga un plazo de tres años. Dicha carta de compromiso está sujeta a condiciones precedentes alineadas con estándares de mercado, incluyendo, entre otros, la negociación y ejecución de la documentación definitiva de la línea”, explicó la compañía.
Cabe resaltar que las Notas no han sido ni serán registradas en el Registro Nacional de Valores y Emisores (Rnve) administrado por la Superintendencia Financiera de Colombia, ni serán listados en un sistema de negociación de valores regulado, como la Bolsa de Valores de Colombia.
La compañía también enfatizó que este anuncio no constituye una oferta, solicitud o venta de valores en los Estados Unidos o en cualquier otro estado o jurisdicción. Por lo tanto, “no se recibirá ninguna oferta, solicitud o venta de valores, ni se derivarán propuestas vinculantes, en cualquier estado o jurisdicción donde tal acción sea ilegal antes de su registro o calificación conforme a las leyes de valores aplicables”.
Junta Directiva de Mineros aprobó opciones de financiación
En agosto, Mineros anunció que su Junta Directiva había dado instrucciones para que la compañía pueda explorar una posible transacción de financiación de deuda para apalancar los planes de crecimiento.
De acuerdo con la información oficial de Mineros, la empresa está ampliando los programas de exploración de las operaciones de su propiedad y ha decidido explorar alternativas para sacar adelante, de manera eficientemente, dicha expansión.
En consecuencia, la administración ha decidido explorar opciones de financiación mediante deuda (incluidos bonos y/o préstamos) que ofrezcan un valor superior a los accionistas en comparación con una financiación mediante acciones.
—