Mineros, productora y exportadora de oro colombiana, debuta en importante mercado bursátil de EE. UU.

La compañía colombiana Mineros S.A., productora de oro con presencia en varios países de América Latina, anunció su ingreso al OTCQX Best Market, considerado el nivel más alto de los mercados extrabursátiles en Estados Unidos.
Desde este viernes -3 de octubre de 2025-, la empresa cotiza bajo el símbolo MNSAF, lo que le permitirá ampliar su base de inversionistas internacionales.
David Splett, vicepresidente financiero de la compañía, destacó que esta decisión busca fortalecer el acceso a capital y aumentar la liquidez de sus acciones.
“La cotización en OTCQX es parte de una iniciativa continua para proporcionar un mejor acceso a los mercados y una mayor liquidez para nuestros inversionistas. El mercado estadounidense tiene una fuerte demanda por compañías auríferas de alta calidad y este paso nos ofrece una vía eficiente para atraer inversionistas a mercados líquidos”, afirmó el directivo.
El ingreso al OTCQX, además, facilita que Mineros utilice sus informes bursátiles internacionales para cumplir con los estándares de información en Estados Unidos, simplificando el acceso de los inversionistas a datos financieros en tiempo real.
Mineros, una empresa con presencia regional
Mineros S.A., con sede en Medellín, cuenta con operaciones de extracción en Colombia y Nicaragua, además de una cartera de proyectos de exploración en la región, entre ellos el Proyecto La Pepa en Chile.
La empresa, que ya cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto y en la Bolsa de Valores de Colombia (MINEROS), se ha consolidado como una de las productoras auríferas más relevantes de América Latina.
Con casi 50 años de trayectoria, la compañía ha mantenido un enfoque en sostenibilidad, seguridad y generación de valor para los accionistas, lo que se refleja en la entrega constante de dividendos anuales.
La operación se realiza en el marco del OTC Markets Group Inc., operador de mercados regulados para más de 12.000 valores estadounidenses e internacionales.
Este sistema alternativo de negociación (ATS) ofrece a las empresas extranjeras un acceso más eficiente a inversionistas en Estados Unidos, a través de plataformas confiables para corredores de bolsa y con altos estándares de transparencia.
Con este nuevo paso, Mineros busca fortalecer su estrategia de expansión y consolidar su presencia en los mercados internacionales de capital.