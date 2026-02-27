Mineros culminó su campaña de perforación de diamante en su activo Hemco en Nicaragua. En total, completó poco más de 52.200 metros de perforación. La compañía aseguró que se identificaron nuevas estructuras mineralizadas y se extendió su conocimiento del subsuelo.
A la vez, expresó que el objetivo denominado Momotombo, el cual está situado a 2,5 kilómetros en la zona nordeste del proyecto Porvenir, representa una oportunidad en materia de explotación de minerales.
Pese a que aún no ha afirmado que la exploración haya arrojado resultados concretos, señaló que la propiedad Hemco permite avanzar en un plan que calificó como el más ambicioso de su historia, con más de 75.000 metros de perforación planeados y otro programa de conocimiento del subsuelo que ya está en curso, con lo cual espera expandir su operación en ese distrito.
La organización, presidida por Daniel Henao, también avanzó en programas de perforación en sus minas en Panamá, y según lo dijo, esto respalda su planificación a corto plazo. Asimismo, espera que haya actualizaciones sobre estas iniciativas con la finalidad de extender la vida útil de sus activos en estas locaciones.
