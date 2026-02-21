MinHacienda compensa recorte de 2025 con giro adicional del 24 % a municipios en inicio de 2026

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público anunció que la primera transferencia del año 2026 del Sistema General de Participaciones (SGP) incluyó un incremento adicional del 24 % en un esfuerzo por mitigar la crisis de liquidez que atraviesan los entes territoriales.
Esta medida busca resarcir el impacto del recorte financiero que sufrieron las alcaldías en el cierre de la vigencia anterior.
Según el comunicado de la cartera de Hacienda, este pago extraordinario se aplicó a la primera de 12 transferencias de propósito general de 2026 y tiene como objetivo primordial aliviar las presiones de caja generadas por la coyuntura del último trimestre de 2025.
Para este primer mes del año, el Gobierno transfirió un total de $1,01 billones y se tiene previsto que en los meses siguientes se realicen giros mensuales de $820.000 millones, manteniendo la senda de cumplimiento y estabilidad presupuestal.
Recursos del SGP bajo presión
Este alivio financiero responde a las alarmas encendidas por la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios) y diversos mandatarios locales tras el cierre de 2025. En diciembre del año pasado, los municipios vieron un recorte del 48,8 % en su último giro, recibiendo solo $1,09 billones en comparación con los $2,1 billones obtenidos en el mismo periodo de 2024.
Los alcaldes denunciaron que este «golpe fiscal» puso en jaque sectores vitales. Por ejemplo, en salud, los recursos disminuyeron de $1,1 billones a $586.857 millones, mientras que en agua potable y saneamiento básico la cifra cayó de $252.442 millones a $129.348 millones.
Los mandatarios locales manifestaron su angustia debido a que este recorte, sumado al incremento del salario mínimo del 23,7 % para 2026, limitaba drásticamente su capacidad para cubrir nóminas e invertir en infraestructura y programas sociales.
El Gobierno Nacional justificó el desbalance de finales de 2025 debido a una reducción en el recaudo tributario de diciembre y a un desequilibrio general entre ingresos y gastos. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) recalcaron que, a pesar del recorte puntual de fin de año, el acumulado total de transferencias en 2025 fue un 16,9 % superior al de 2024, alcanzando los $80,9 billones.
Con la implementación de estos pagos adicionales a inicios de 2026, el Ministerio de Hacienda dijo que reafirmaba su disposición al «diálogo técnico» con los alcaldes para asegurar la sostenibilidad financiera de los territorios y garantizar la prestación de servicios básicos esenciales para la ciudadanía.
Además, se espera que las transferencias del SGP para este año sigan creciendo, con un techo proyectado de $88 billones según el Presupuesto General de la Nación.