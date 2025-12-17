El Ministerio de Hacienda comunicó al mercado que por este año terminó el programa de colocaciones de Títulos de Tesorería TES de Corto Plazo (TCO) en el mercado público de valores colombiano.
El último movimiento fue una subasta por $380.000 millones en valor nominal para una nueva referencia denominada en pesos con vencimiento el 15 de diciembre de 2026 con una tasa de interés de corte de 10,500 %, la cual se llevó a cabo este miércoles 17 de diciembre.
La cartera destacó que recibió posturas de compra por $641.000 millones en valor nominal, equivalente a 0,7 veces el monto ofrecido, correspondiente a $900.000 millones.
El Banco de Bogotá advirtió que la Nación ha aumentado de forma considerable la emisión de TES llevándola a máximos recientes. A través de subastas, ha emitido $11,8 billones, máximo solo superado por la pandemia en 2020, mientras por canjes de TCO la emisión de TES ha aumentado en $15,1 billones.
Solo en la primera semana del mes, la Tesorería Nacional realizó canjes de TCO por TES por $1,8 billones, en medio de una alta volatilidad, la curva de TES tasa fija.
Esto en medio de un significativo incremento en las tasas de interés de los títulos de deuda pública (TES) de Colombia, lo que se traduce en una desvalorización de estos activos en medio del esfuerzo del Ministerio de Hacienda por lograr justo lo contrario.
En su monitor de deuda pública de la semana pasada, el Banco de Bogotá confirmó que octubre y noviembre fueron dos meses donde las desvalorizaciones de los TES tasa fija sumaron 94 pb en promedio (+109 pb sin los TES 2026) y recordó que, aunque en noviembre se presentaron las subidas más fuertes, se trata de una tendencia que se viene observando de tiempo atrás.
