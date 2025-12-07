Mercado castiga la deuda colombiana: TES se disparan pese a la estrategia de Crédito Público

En las últimas semanas, la curva de los títulos de deuda pública (TES) de Colombia ha experimentado un significativo incremento en sus tasas de interés, lo que se traduce en una desvalorización de estos activos en medio del esfuerzo del Ministerio de Hacienda por lograr justo lo contrario.
La Dirección de Crédito Público de la cartera ejecutó una estrategia de manejo de deuda a inicios del segundo semestre con el fin de el país logre reducir el tamaño de la deuda pública dentro del Producto Interno Bruto (PIB) mediante un ahorro en el pago de intereses y mejorar algunos de los vencimientos futuros de los títulos.
Sin embargo, en la actualidad, contrario a lo planeado, «al gobierno le está costando más plata endeudarse», según Munir Jalil, economista jefe para la Región Andina de BTG Pactual. En su opinión, la meta de bajar las tasas «no pasó, desafortunadamente; hoy están hasta peores».
Esto debido a que las tasas de interés volvieron a niveles previos a la implementación de la estrategia de manejo de deuda a finales de noviembre. Por ejemplo, el TES a 10 años, que se toma como referencia en rentabilidad por su alto volumen de emisión y negociación, subió alrededor de 95 puntos básicos (pb) en un par de semanas y cerró cerca del 13 %, cuando en 2015 se movía en el 9 % y en 2023 se mantenía en el 10 %.
Los analistas coinciden en que se han revertido las ganancias obtenidas a través de la estrategia ejecutada en los meses anteriores, cuando se evidenciaron mejoras producto de una reacción inicial del mercado, y advierten el riesgo de que este efecto complique la situación fiscal e incluso impacte el bolsillo de los colombianos.
De acuerdo con Jalil, el aumento en el costo de la deuda subraya una preocupación creciente en los mercados financieros internacionales sobre la credibilidad y la sostenibilidad fiscal del país: “al mercado básicamente le ha venido costando creerle al Gobierno”, señaló. El economista explicó que el mercado no percibe las recientes decisiones como una solución estructural, sino más bien como una «solución contable».
Por su parte, David Cubides, economista jefe del Banco de Occidente, describió noviembre como «un mes para olvidar en deuda pública,» con desvalorizaciones cercanas a 80 puntos básicos a lo largo de toda la curva y más fuertes en los títulos con vencimiento a 2029 (+100 pb, acercándose al 12 %). El experto indicó que, aunque en diciembre los movimientos han sido más moderados, la «foto completa ha sido de desvalorización en las últimas semanas».
La responsabilidad del Gobierno vía deterioro fiscal
Algunos analistas han señalado que la situación fiscal del país sigue siendo el principal motor de la presión sobre las tasas de la deuda pública, de manera que el mercado le está cobrando a Colombia sus malos indicadores, tal como hizo con Brasil, obligando a su banco central a subir las tasas de interés.
Juana Téllez, economista jefe de BBVA Research, advirtió que el déficit fiscal, especialmente el primario, sigue siendo muy alto y va en ascenso debido al alto gasto del Gobierno, lo cual incrementa la deuda y los pagos de intereses, afectando el costo de que el país consiga recursos e incluso el que pagan los ciudadanos cuando toman un crédito.
“Esos son los grandes dilemas que se ven reflejados en algunas curvas de TES. Sí hay un deterioro fiscal que se está reflejando en un aumento del costo del endeudamiento del gobierno y eso termina afectándonos a todos”, señaló la vocera.
Para Jalil, el desbalance del Gobierno y la escasa proyección de que este se corrija mediante un cambio estructural genera en el mercado la sensación de incertidumbre. “Yo sí creo que con la estrategia de endeudamiento hubo una reacción inicial de curvas que sí mostró mejoras, hay que reconocerlo. El problema es que se esperaba que el temporal fuera más larguito, que durara por lo menos lo que restaba del Gobierno o que al menos este año no se diera la vuelta”, señaló.
En ello coincidió Cubides, para quien además del riesgo fiscal apremiante, el mercado también ha internalizado un menor optimismo respecto al escenario fiscal, lo que ha generado la desvalorización de los títulos.
Sin embargo, el economista atribuyó parte del cambio a las nuevas expectativas de tasas de interés del Banco de la República, ahora que el mercado le apuesta a un aumento de estas, incluso desde la Junta Directiva del 19 de diciembre, con una expectativa de que suban entre 100 y 125 pb el próximo año.
Al respecto, Leonardo Villar, gerente del banco central, recordó que el emisor ha bajado sus tasas de interés desde 2024 mientras las tasas de los títulos de deuda pública han aumentado de manera sustancial. De hecho, el vocero respalda que es el deterioro fiscal el que ha generado una reducción en la confianza y un aumento en el riesgo del país, que actualmente es de los más altos entre las economías emergentes que transan deuda pública en los mercados internacionales.
En los primeros días de diciembre la tendencia de aumento de tasas se ha mantenido, aunque en menor magnitud y no en todas las referencias. La curva ha subido cerca de tres puntos básicos en la parte corta.
A pesar de los esfuerzos por parte del Ministerio de Hacienda para gestionar su deuda, las tasas se han disparado, poniendo de manifiesto que el mercado exige soluciones fiscales que sean percibidas como estructurales, y no meramente contables, para recuperar la confianza.