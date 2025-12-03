Tasas de interés volverían a subir a 10 % en Colombia por culpa de la inflación, proyecta BTG Pactual

Las nuevas perspectivas económicas del banco BTG Pactual para Colombia en 2026 advierten que la lucha contra la inflación no solo será un desafío importante, sino que su nivel obligará al Banco de la República a endurecer su política monetaria.
Munir Jalil, economista jefe para la Región Andina de BTG Pactual, proyecta que la tasa de interés de intervención alcance el 10 % y se mantenga en ese nivel durante el resto del año, una cifra que no se veía desde septiembre de 2024. De hecho, señaló que el principal «dolor de cabeza macroeconómico del 2026” será la inflación, debido a que esta «no quiere ceder».
El pronóstico de la entidad financiera anticipa una postura más conservadora por parte del banco central. Aunque Jalil cree que el deber ser es que las alzas de tasas inicien en diciembre, le apunta a que el BanRep esperará hasta tener la información oficial del aumento del salario mínimo.
A partir de enero, la Junta Directiva del emisor podría inclinarse por ajustes al alza de 25 puntos básicos en tres sesiones consecutivas hasta abril, dejando la tasa en el 10 %. Esta acción se considera necesaria para contener las expectativas de inflación y forzar una estrategia de convergencia a la baja.
El pronóstico de variación del Índice de Precios al Consumidor de BTG Pactual para finales de 2025 se sitúa por encima del 5,4 %, lo que implica que podría ser un poco más alta que la de 2024 (5,2 %).
El impulso inflacionario del salario mínimo
Un factor crucial que mantiene la presión inflacionaria es el incremento proyectado para el salario mínimo en 2026. BTG Pactual incorpora en sus cálculos una subida del salario mínimo del 11 %. La combinación del incremento del mínimo más el auxilio de transporte llevaría el salario total a $1.800.000.
El efecto principal de este ajuste se sentirá en el componente de inflación de servicios, el cual es actualmente el mayor impulsor de la inflación en términos generales.
En la presentación, Jalil destacó que un grupo significativo de consumidores ha visto mejoras en sus ingresos gracias a los incrementos del mínimo, aunque este grupo solo representa alrededor del 14 % de las personas ocupadas. No obstante, el consumo sigue siendo fuerte, especialmente en bienes durables (creciendo 17 % real a septiembre) y semidurables (8,2 %).
Otros indicadores macroeconómicos clave para 2026
Más allá de las tasas de interés y la inflación, BTG Pactual ha identificado otras proyecciones macroeconómicas que marcarán la dinámica del país en 2026, un año en que el Producto Interno Bruto se expandiría el 3 %.
Por un lado, el banco mantiene la creencia de que el consumo continuará siendo el principal motor detrás del crecimiento económico, que se mantendrá a niveles de los promedios históricos.
Sin embargo,espera un deterioro en el déficit de cuenta corriente, que pasaría del 2,5 % esperado para el año actual a un 3 % en 2026. Esta dinámica estaría impulsada por tres factores principales: mayores importaciones, exportaciones que no crecen a la misma velocidad y giros de dividendos por parte de las compañías extranjeras más altos que en el pasado.
Aunque ver el indicador alrededor del 3 % no se considera un nivel alarmante o problemático, según Jalil, reconoció que es un deterioro que continuará y se profundizará.
