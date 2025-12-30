Ahora | MinHacienda estudia recorte de gastos y revela objetivo de obligar a fondos de pensiones a repatriar recursos

El ministro de Hacienda de Colombia, Germán Ávila, anunció que el Gobierno Nacional se encuentra estudiando decretos y medidas para recortar el gasto estatal ante la falta de recursos para financiar el Presupuesto General de la Nación para 2026.
Entre las medidas se encuentra una prima especial para los congresistas que el ministro considera costosa para las finanzas públicas.
Agregó que el Ministerio a su cargo sigue trabajando en el decreto que obligaría a los fondos de pensiones a traer alrededor de $250 billones que se encuentran invertidos en el exterior. El objetivo, dijo, es financiar proyectos billonarios de infraestructura que necesita la Nación.
Ávila anunció además que el Gobierno Petro está evaluando la posibilidad de congelar o aplazar recursos del presupuesto que están destinados a proyectos viales que no han podido avanzar en su ejecución.
(Espere ampliación)
—