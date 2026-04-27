Gobierno Petro busca un radical cambio a etiquetados de los alimentos: Implementaría y modificaría algunos sellos

Mediante un proyecto de resolución del Ministerio de Salud, el gobierno Petro busca un radical cambio a etiquetados de los alimentos que se venden en Colombia.
La iniciativa modificaría buena parte de la ley implementada en 2021, mediante la cual se agregaron sellos para alertar a los consumidores sobre si un producto era alto en azúcares, grasas, tiene edulcorantes, entre otros.
Según se lee en el proyecto de resolución, el gobierno Petro busca un radical cambio a etiquetados de los alimentos en Colombia sobre la base de que pretende alertar a los colombianos sobre los productos que generan afectaciones a la salud.
Deja en claro la propuesta, que sigue recibiendo comentarios, que se pretenden unificar y endurecer las reglas establecidas en normas previas, como las Resoluciones 810 de 2021 y 2492 de 2022.
Las razones por las que el gobierno Petro busca un radical cambio a etiquetados de los alimentos
La propuesta hecha pública por el Ministerio de Salud indica que el cambio más significativo es la introducción de una advertencia específica para productos “ultraprocesados”.
Según el gobierno Petro, un alimento se clasificaría como tal si contiene al menos un ingrediente ultraprocesado o un aditivo cosmético, por lo que su producto se vería obligado a incluir un sello o leyenda que identifique esta condición, más allá de sus contenidos nutricionales.
Hay que recordar que, en la primera reforma tributaria presentada por el Gobierno y que fue avalada por el Congreso, el Gobierno consiguió la aprobación de nuevos impuestos para este tipo de alimentos.
Finalmente, el gobierno Petro busca un radical cambio a etiquetados de los alimentos sumando adopción de “microsellos”.
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Estos serían para empaques de tamaño reducido en los que los octágonos tradicionales no caben adecuadamente. Con lo que, dice el documento, se eliminarían los vacíos normativos que permitían a ciertos productos evitar poner estas advertencias.