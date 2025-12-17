Galguerías y gaseosas vuelven a subir de precio en 2026 por más impuestos en Colombia

Por la reforma tributaria aprobada en 2022 y que entró en vigor en 2023, galguerías, alimentos ultra procesados y algunas bebidas altas en azúcar van a subir de precio dados los nuevos aumentos en impuestos en Colombia.
Esta disposición tiene en cuenta el esquema impositivo avalado por el legislativo para la estructura de impuestos saludables que se aplican en el país.
Hay que tener en cuenta que estos impuestos en Colombia al consumo sobre bebidas azucaradas y productos ultraprocesados se diseñaron con una gradualidad de tarifa en los primeros años y el año entrante termina sus ajustes.
De acuerdo con la exposición de motivos de la ahora ley, estos cambios buscaban, más allá de los aportes que pudieran darse sobre el recaudo del país, mejorar los hábitos de alimentación de los colombianos y así reducir la presión sobre el sistema de salud nacional.
¿Qué más cambia en el precio de estos alimentos por los nuevos impuestos en Colombia?
Para el 2026 las tarifas de estos impuestos saludables (que se miden por gramos de azúcar o por porcentaje del valor del producto) se incrementan alcanzando su tarifa plena o el siguiente nivel de gradualidad, dependiendo del producto.
Con esto de base, los nuevos impuestos en Colombia a los productos ultraprocesados aprobados generaron una tarifa del 10 % en 2024, subió al 15 % en 2025 y alcanzará el 20 % en 2026.
Para el caso de las bebidas azucaradas, de momento las tarifas de $38 (entre 5g y 9g añadidos) y $65 (más de 9g añadidos) deberán ser ajustadas con el mismo porcentaje en que se incremente la UVT, correspondiente al 5,17 %, por lo que los nuevos impuestos en Colombia para estos productos serán del orden de $40 y $68 respectivamente.