Una nueva polémica se desató en medio del debate de la reforma tributaria del gobierno Petro, por una decisión no informada de retirar firmas que apoyaban el archivo de la iniciativa del ejecutivo. El debate se reabrió en las comisiones económicas del Congreso, que sesionan de manera conjunta.
Los congresistas opositores le pidieron a las directivas de las comisiones económicas que lleven a cabo el debate de la ponencia positiva, toda vez que también se tienen los sufragios suficientes para hundir el proyecto de ley.
Mientras esto pasa, el gobierno Petro busca algunas salidas para avalar la reforma tributaria, que complementaría los recursos del presupuesto del año entrante.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, dio a conocer algunos cambios sobre la reforma tributaria con foco en cambios en la no deducibilidad de las regalías para el impuesto de renta en la industria extractiva.
Una de las razones por las que esta idea fue negada por la Corte Constitucional tenía en cuenta los reconocimientos de pago en especie y en dinero. La corrección ya la tiene el Gobierno Petro, además de una salvaguarda en la que se tienen en cuenta los cambios en los precios del petróleo.
«Apreciados congresistas, esta proposición aditiva cuenta con el respaldo del ejecutivo y representa un aumento del recaudo de $3 billones anuales y esto nos permite revisar aquellas iniciativas que generan inquietud».
Dijo Ávila que, con esta nueva propuesta se podría eliminar, por completo, la idea de subirles los impuestos a los licores en Colombia y también se podría revisar, agregó el ministro, el impuesto al carbón.
«Nos queda el incremento de la tributación para el sistema financiero», dijo el funcionario Petro, quien agregó que este sector tiene el dinero suficiente para aportar a los planes sociales de los más necesitados.
