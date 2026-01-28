Noticias económicas importantes Noticias del mercado financiero Noticias macroeconómicas

MinHacienda realizará la primera operación de manejo de deuda pública interna con creadores de mercado

Por:
Reforma al SGP
Edificio del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia. Foto: Valora Analitik

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público convocó la primera operación de manejo de deuda pública interna para 2026, consistente en el intercambio de Títulos de Tesorería TES Clase B con los creadores de mercado.

La operación de canje se realizará en concordancia con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2 del Decreto 1068 de 2015, en lo referente a no incrementar el endeudamiento neto de la Nación y contribuir a mejorar el perfil de la deuda pública.

En ese sentido, los títulos que harán parte de la operación de intercambio mencionada se describen así:

Esta operación se realizará el jueves 29 de enero de 2026, con cumplimiento el viernes 30 de enero de 2026, a través de las instituciones integrantes del programa de Creadores de Mercado para Títulos de Deuda Pública designados para la presente vigencia.

Todos los inversionistas nacionales y extranjeros interesados podrán participar a través de las siguientes entidades:

  • Bancolombia S.A.
  • banco de occidente S.A.
  • Banco Santander de negocios Colombia
  • BBVA Colombia
  • Banco J.P.Morgan S.A.
  • Citibank
  • Davibank S.A.
  • Banco Itaú Colombia s.a.
  • Credicorp Capital Colombia S.A.
  • Corporación Financiera Colombiana S.A.
  • Banco de Bogotá
  • Banco Agrario de Colombia
  • Banco GNB Sudameris S.A.

