MinHacienda realizará la primera operación de manejo de deuda pública interna con creadores de mercado

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público convocó la primera operación de manejo de deuda pública interna para 2026, consistente en el intercambio de Títulos de Tesorería TES Clase B con los creadores de mercado.
La operación de canje se realizará en concordancia con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2 del Decreto 1068 de 2015, en lo referente a no incrementar el endeudamiento neto de la Nación y contribuir a mejorar el perfil de la deuda pública.
En ese sentido, los títulos que harán parte de la operación de intercambio mencionada se describen así:
Esta operación se realizará el jueves 29 de enero de 2026, con cumplimiento el viernes 30 de enero de 2026, a través de las instituciones integrantes del programa de Creadores de Mercado para Títulos de Deuda Pública designados para la presente vigencia.
Todos los inversionistas nacionales y extranjeros interesados podrán participar a través de las siguientes entidades:
- Bancolombia S.A.
- banco de occidente S.A.
- Banco Santander de negocios Colombia
- BBVA Colombia
- Banco J.P.Morgan S.A.
- Citibank
- Davibank S.A.
- Banco Itaú Colombia s.a.
- Credicorp Capital Colombia S.A.
- Corporación Financiera Colombiana S.A.
- Banco de Bogotá
- Banco Agrario de Colombia
- Banco GNB Sudameris S.A.
