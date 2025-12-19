La cadena internacional de tiendas minoristas, Miniso, alcanzó un nuevo hito en Colombia que marca la consolidación de su expansión en el país: la inauguración de su tienda número 100.
Con este punto en el centro comercial Vergel Plaza, en Ibagué, la firma de retail continúa con su objetivo de aumentar su presencia en varios territorios a nivel nacional.
De acuerdo con Mall & Retail, este nuevo establecimiento, que cuenta con cerca de 297 metros cuadrados y más de 4.000 referencias organizadas en 11 categorías, “refleja el ADN de Miniso con un diseño funcional, estética moderna, variedad de productos y precios accesibles”.
“Con esta inauguración, la marca consolida su presencia en más de 30 ciudades, reforzando su posicionamiento como una de las cadenas favoritas de los consumidores colombianos”, dijo el medio especializado.
La elección de Ibagué como sede de la tienda número 100 responde a varios factores, entre los que se encuentra el crecimiento de la capital de Tolima en los últimos años, con un crecimiento sostenido en su actividad económica y una población joven activa.
El crecimiento de Miniso en Colombia
Desde su entrada al mercado colombiano, tal como cuenta Mall & Retail, Miniso ha desarrollado una estrategia de expansión basada en la cercanía con el consumidor, la elección cuidadosa de ubicaciones y una propuesta de valor clara.
En menos de una década, la compañía logró construir una red de 100 tiendas físicas, algo poco común en un sector altamente competitivo y marcado por los cambios en los hábitos de consumo.
Es importante recordar que sus primeras tiendas se abrieron el 30 de agosto de 2018 en Bogotá, con dos locales inaugurados simultáneamente, uno en la Zona T y el centro comercial Titán Plaza.
En estos años, ha habido un auge significativo de la marca en el país, tanto así que para octubre del año pasado la empresa abrió un nuevo centro de distribución (CEDI) en la zona franca de Mosquera, cerca a Bogotá.
Este le permitió ampliar su capacidad de operaciones de carga, con más de 12.000 metros cuadrados para almacenar los productos de sus más de 500 SKU en el país.
Uno de los grandes motores del crecimiento de Miniso en Colombia ha sido su estrategia de licencias. Colecciones inspiradas en franquicias como Stranger Things, Harry Potter, Barbie y The Grinch han logrado conectar emocionalmente con distintas generaciones de consumidores.