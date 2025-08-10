Ministro Edwin Palma destacó incremento de 543% de la utilidad bruta de Monómeros en el último año

Durante su visita a la sede de Monómeros para conocer de primera mano los estados financieros de la compañía, la infraestructura y las condiciones laborales de sus 522 trabajadores directos y cerca de 1.200 indirectos, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, destacó la resiliencia de la compañía y los resultados positivos en materia financiera y laboral, a pesar de los enormes retos que esta enfrenta.
Según información del Ministerio, el funcionario encontró «una empresa vital y en funcionamiento, con un gran potencial, respaldada por un equipo de trabajadores y un sindicato comprometido con su sostenibilidad, y totalmente de acuerdo con que la adquiera el gobierno colombiano».
En línea con la Gerencia de Monómeros, el ministro Palma dijo que los resultados son positivos a pesar de que algunos sectores han desinformado sobre el estado de la empresa y sus potencialidades. «Durante esta reunión, se encontraron resultados alentadores. De acuerdo con cifras de la compañía, solo en el primer semestre de 2025, la utilidad bruta creció un 543 %, frente al mismo periodo del 2024».
«¿Eso qué significa? que las y los trabajadores están comprometidos con sacar adelante la empresa, que mantienen la estabilidad laboral, que los insumos agrícolas para cerca de 1,5 millones de familias campesinas de Colombia están garantizados, y que es estratégica dentro del tejido empresarial del país para la aceleración del crecimiento agrícola», indicó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.
De acuerdo con Iván Sánchez, gerente general de Monómeros, la compañía está dando resultados positivos con incrementos en la capacidad de operación.
“Después de siete años, comienza a dar resultados positivos, teniendo un Ebitda, con corte a julio de 2025, de US$7,8 millones respecto al 2024, y generando utilidades. Esa es la verdad de Monómeros el día de hoy. Una empresa productiva, una empresa socialmente responsable. Además, aportamos a más de 1.5 millones de familias en Colombia, e impactamos a más de 40 millones de colombianos”
Dentro de los informes presentados por las directivas de Monómeros, también se destaca el incremento del 134% en la utilidad operacional y la capacidad de producción de más de 800 mil toneladas de fertilizantes compuestos.
Por su parte, Alexis Lewis Muñoz, presidente del Sindicato de Trabajadores de Monómeros – Sintramonómeros, aseguró que “actualmente, existen 522 trabajadores directos y alrededor de 1.200 trabajadores indirectos. Nos sentimos orgullosos y somos una empresa resiliente, que hoy está más viva que nunca».
Agregó que «con el apoyo del Gobierno vamos a seguir adelante. Le estamos demostrando a Colombia que sí se puede, y que somos una empresa fundamental para el agro y la alimentación de los colombianos”.
Actualmente, el Gobierno de Colombia, con el liderazgo del ministro de Minas y Energía, sostiene conversaciones con Venezuela para avanzar en la adquisición de la compañía, para dedicarla al desarrollo de la agricultura colombiana.