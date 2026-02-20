Ministro Palma mueve la agenda energética en Caracas y prepara cumbre Petro–Rodríguez

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, encabezó una visita oficial a Caracas que marcó un paso significativo en la agenda bilateral con Delcy Rodríguez de cara al próximo encuentro que sostendrá con el presidente Gustavo Petro.
El objetivo central de la reunión de alto nivel fue avanzar en acuerdos sobre cooperación energética, con la intención de anunciar consensos durante la cumbre de mandatarios que se realizará en los próximos días.
En el diálogo con Rodríguez, las delegaciones de ambos países abordaron temas estratégicos como la importación de gas, la modernización de la infraestructura energética binacional y el fortalecimiento de las interconexiones eléctricas.
El encuentro contó con la presencia de altos representantes del sector energético y diplomático, entre ellos el presidente de PDVSA, Héctor Obregón; el presidente de Pequiven, Román Maniglia; así como los embajadores de Colombia y Venezuela, Milton Rengifo y Carlos Eduardo Martínez Mendoza, respectivamente.
Al culminar la reunión, Palma resaltó que este tipo de espacios permiten construir “soluciones técnicas, sostenibles y con visión de largo plazo” que garanticen un abastecimiento confiable y favorezcan el desarrollo productivo de ambos “pueblos hermanos”.
Por su parte, Rodríguez subrayó la dimensión política y social de la cooperación, enfatizando que la unidad entre los dos países debe traducirse en bienestar para sus comunidades. “Que la unidad sea felicidad para nuestros pueblos”, afirmó.
Este encuentro técnico-estratégico se produce en un momento de reconfiguración de la relación bilateral y precede la reunión directa entre Petro y Rodríguez, acordada tras conversaciones telefónicas recientes para profundizar en temas económicos, energéticos y de seguridad que interesan a ambas naciones.
Se prevé que la presidenta (e) viaje a Colombia la próxima semana para concretar acuerdos clave, en un escenario marcado por el reciente levantamiento de sanciones por parte de Estados Unidos, que reconfigura el margen de maniobra económico y energético en la relación bilateral.