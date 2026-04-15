MinMinas Edwin Palma afirmó que Venezuela no está interesada en venta de Monómeros por alza de los fertilizantes

En el marco del Congreso de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) que se celebró en Cartagena, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, señaló que con la nueva coyuntura en el mercado energético a nivel mundial ve posible que Venezuela no esté interesada en la venta de Monómeros. Cabe mencionar que esta es una importante compañía en el mercado de fertilizantes y que es filial de la petroquímica de Venezuela (Pequiven).
En 2025, el titular de la cartera energética reveló las intenciones del Gobierno de adquirirla. En aquel momento se mencionó que Ecopetrol podría ser uno de los compradores. También se habló de que podría ser Indumil (Instituto Nacional de Industria Militar). Sin embargo, ninguna iniciativa se materializó a causa de las sanciones estadounidenses contra Venezuela (lista OFAC, Oficina de Control de Activos Extranjeros) que impiden que Colombia negociara con ese país.
“En la nueva coyuntura geopolítica, para Venezuela hoy ya no habría interés en vender Monómeros porque actualmente cobra mayor relevancia la importancia de los fertilizantes en el mundo. Sin embargo, para el mercado colombiano Monómeros juega un papel importante. Hemos estado en conversaciones no solamente con esta empresa, sino con otras que suministran, porque como lo ha dicho el Presidente, lo más importante en esta coyuntura geopolítica es proteger los alimentos y la comida, y eso implica los fertilizantes”, señaló.
A lo que también añadió que cualquier transacción con Venezuela o empresas filiales de ese país debe tener autorización del Departamento del Tesoro estadounidense. Además, indicó que los precios de los fertilizantes han incrementado a causa del conflicto en Medio Oriente.
El tema de la empresa de servicios públicos Air-e
“Frente a Air-e, Afinia y el mercado energético del Caribe, por esta región y por estos departamentos han pasado en los últimos 20 años siete empresas y han fracasado. Creo que el superintendente (de Servicios Públicos) está insistiendo en esa idea, y es que debe haber una solución, y parte de esa solución es que el problema de la prestación del servicio energético en el Caribe es un problema nacional, no solo de la costa”, dijo.
Señaló que existen múltiples problemáticas en el sector, como el fenómeno de El Niño, el incremento de los precios de los combustibles y también la crisis de Air-e, lo que configura un escenario complejo que, sumado a la situación geopolítica, podría terminar afectando la prestación del servicio.
Adicionalmente, señaló que la meta de la cartera es que el próximo gobierno encuentre una hoja de ruta para atender el fenómeno de El Niño. Añadió que se reunió con la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento de la Situación Energética (Cacsse), el 14 de abril de 2026, con la finalidad de evaluar las medidas y el impacto de este fenómeno.
Fondo de Estabilización de Precios a los Combustibles y gas
El ministro señaló que espera no dejar un saldo más alto en este Fondo de Estabilización, ya que esto significaría una mayor carga fiscal. También anunció que, pese a las críticas de varios sectores de la industria gasífera de que el Gobierno no está brindando nuevos contratos de exploración y explotación de petróleo y gas, esta fue una promesa de campaña y se seguirá implementando.
“Hay áreas sin explorar, hay áreas asignadas que no se han desarrollado, pero no se ha hecho el trabajo exploratorio correspondiente. Las áreas están asignadas y hemos generado las garantías para que así se haga. Nosotros hemos dicho insistentemente que encontramos el proyecto Sirius offshore (en el mar), que tiene una buena perspectiva de cara a los próximos años. Sin embargo, la realidad que tenemos es que las decisiones del pasado y las decisiones regulatorias no ampliaron la oferta de gas importado. Solo tenemos una sola regasificadora (en Cartagena), no se tomaron las decisiones y nos tienen en esta situación”, expresó.
Alianzas energéticas con Venezuela
Palma señaló que habrá una reunión en la semana del 20 de abril de 2026 en Maracaibo (Venezuela), la cual girará en torno a asuntos energéticos en materia de gas y gas licuado de petróleo.
—