MinMinas confirma reducción de hasta 50 % en el costo del transporte de gas en Colombia

El Ministerio de Minas y Energía anunció que la actualización de la metodología de tarifas de transporte de gas permitirá una reducción significativa en los costos para los usuarios y el sector productivo.
La cartera mencionó, a manera de ejemplo, que el transporte en el tramo Cartagena – Bogotá pasará de US$5,68 por cada mil pies cúbicos de gas transportados al día (kpcd), a una nueva tarifa de US$3 por kpcd.
De acuerdo con estos cálculos, la disminución en las tarifas para el transporte de la partícula sería cercana al 50 %.
“La revisión de la metodología tarifaria, junto con la actualización de la regulación sobre el margen de comercialización en el mercado secundario y la habilitación de la comercialización de gas importado a largo plazo, son pasos clave para aliviar la presión sobre las tarifas y dar mayor estabilidad al mercado”, explicó Edwin Palma, ministro de Minas y Energía.
Llamado del Gobierno Petro a la industria para mejorar infraestructura
A través de un comunicado, la cartera de energía reiteró la importancia de que los agentes del sector se comprometan para sacar adelante los proyectos estratégicos de infraestructura de importación y regasificación, “más allá de intereses particulares”.
“Necesitamos visión y cooperación para garantizar la seguridad energética del país y aprovechar incluso oportunidades de integración regional en la frontera”, subrayó el jefe de la cartera.
Las declaraciones las hizo el jefe de la cartera de energía en medio de la ‘Cumbre por la Reactivación del Corredor de la Vida’ que se adelantó en el municipio de La Jagua de Ibirico, en el departamento del Cesar.