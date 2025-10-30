El Ministerio del Trabajo ordenó la suspensión de actividades del Club Deportivo Pereira, luego de comprobar retrasos en el pago de salarios, primas, prestaciones y aportes a seguridad social de sus trabajadores y contratistas.
La decisión, calificada como una medida cautelar preventiva, fue adoptada tras una inspección de la Dirección Territorial de Risaralda, que verificó los incumplimientos denunciados desde julio pasado por empleados del equipo.
“Hemos impuesto medida cautelar de suspensión de labores al Club Deportivo Pereira, tras constatar graves incumplimientos a la legislación laboral. Durante una inspección realizada por nuestra territorial de Risaralda, se verificó la mora en el pago de salarios, primas, prestaciones y aportes a la seguridad social de trabajadores y contratistas del club.
Esta suspensión preventiva se mantendrá hasta que se certifique el cumplimiento de todas las obligaciones laborales pendientes”., afirmó Sanguino.
Club deberá mantener los contratos y pagar salarios
La cartera laboral advirtió que, pese a la suspensión, el Deportivo Pereira deberá mantener los vínculos laborales vigentes y garantizar el pago de salarios sin descuentos mientras se resuelve la investigación administrativa.
El Ministerio también informó que notificó de la decisión a la Federación Colombiana de Fútbol y a los clubes con los que el Pereira tenía programados encuentros, lo que podría afectar el calendario de la Liga BetPlay Dimayor.
El Deportivo Pereira suma sanciones y cuestionamientos
El equipo risaraldense, actual participante del campeonato profesional colombiano, enfrenta además un proceso administrativo ante el Ministerio del Deporte, igualmente por incumplimientos laborales.
Destacado: El negocio de casi US$2,5 millones que se pierde el Deportivo Pereira por su crisis financiera.
La suspensión se suma a los problemas financieros y administrativos que el club ha enfrentado en los últimos años, marcados por cambios de propiedad, retrasos en pagos y demandas laborales de exjugadores y empleados.