MinTransporte anunció beneficio a conductores que tendrán que hacer traspaso de vehículos en 2026

Desde el Ministerio de Transporte emitieron un comunicado en el que se informó la ampliación de los plazos para la realización del traspaso a persona indeterminada y el registro inicial a favor del interesado. La medida busca brindar mayor margen de tiempo a los ciudadanos que aún no han podido regularizar la situación jurídica de sus vehículos ante las autoridades de tránsito.
De acuerdo con lo señalado por la cartera de Transporte, el trámite de traspaso vehicular a persona indeterminada podrá realizarse hasta el 6 de febrero de 2026, mientras que el registro a favor del interesado tendrá como fecha límite el 6 de febrero de 2027. Estos nuevos plazos pretenden facilitar el cumplimiento de las obligaciones legales por parte de los propietarios, especialmente en casos en los que persisten dificultades administrativas o falta de información actualizada en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).
Asimismo, el Ministerio explicó que la ampliación responde a la necesidad de avanzar de manera más ordenada en el proceso de actualización normativa que se viene desarrollando en el sector transporte. Según la entidad, esta transición busca garantizar que los ciudadanos cuenten con una adecuada regularización jurídica de sus vehículos, lo cual resulta clave para la seguridad jurídica, la correcta identificación de responsabilidades y el fortalecimiento de los sistemas de información del Estado.
En ese sentido, las autoridades destacaron que muchos vehículos en el país aún figuran con datos desactualizados o con propietarios que, en la práctica, ya no ejercen ningún control sobre los automotores. Esta situación ha generado inconvenientes legales, sanciones indebidas y dificultades en procesos judiciales y administrativos. Con los nuevos plazos, se espera que los propietarios puedan ponerse al día y evitar futuros problemas asociados a inconsistencias en el RUNT.
¿Cómo beneficia esta nueva decisión a los conductores en Colombia?
De esta manera, el Ministerio de Transporte destacó que la medida también beneficia a quienes, por diversas razones, no habían realizado estos trámites dentro de los tiempos inicialmente establecidos.
Recomendado: Paso a paso para hacer el traspaso de un vehículo usado
“Hoy le ponemos fin a años de incertidumbre en miles de trámites pendientes. Ampliamos los plazos para que nadie se quede por fuera, pero también dejamos fechas claras y definitivas. Estamos ordenando la casa, depurando el registro automotor y garantizando seguridad jurídica para todo el país”, aseguró María Fernanda Rojas, ministra de Transporte, al referirse al alcance de la decisión adoptada por el Gobierno Nacional.
La funcionaria enfatizó que esta depuración del registro automotor permitirá contar con información más confiable y actualizada, lo que se traduce en beneficios tanto para los ciudadanos como para las autoridades de tránsito.
Cabe recordar que el traspaso a persona indeterminada es un mecanismo que permite al propietario desvincularse legalmente de un vehículo cuando no se ha formalizado el cambio de dueño, mientras que el registro a favor del interesado busca formalizar la titularidad real del automotor. Ambos procedimientos son esenciales para mantener la coherencia del sistema de tránsito y evitar conflictos legales.
Finalmente, el Ministerio reiteró que los ciudadanos interesados en adelantar estos trámites pueden consultar los requisitos, el procedimiento y los detalles específicos a través de los canales oficiales de la entidad o acudir directamente al organismo de tránsito correspondiente.