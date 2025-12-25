El cambio que tendrá compra de vehículos en 2026 en Colombia: Se pondrían más baratos

El cierre del año se ha consolidado como un periodo decisivo para el mercado automotor en Colombia. Diciembre, más allá de ser un mes marcado por las festividades, se ha convertido en el momento en el que un mayor número de ciudadanos opta por cambiar de vehículo, una dinámica que refleja no solo hábitos de consumo, sino también señales claras sobre el estado de la economía, la disponibilidad de liquidez y el acceso al crédito.
Un análisis reciente del ecosistema de tránsito nacional, elaborado por la compañía Intempo, muestra que este comportamiento responde a factores estructurales que se repiten año tras año. Para Julián Acosta, director de Innovación de la firma, el aumento en matrículas y traspasos durante diciembre tiene una explicación multifactorial. “En esta época confluyen la entrega de primas y bonos empresariales, la planeación financiera de los hogares y la renovación de flotas corporativas, además del cierre de trámites administrativos que muchas personas prefieren no aplazar para el año siguiente”, explicó el directivo.
Las cifras respaldan esta tendencia. Solo en diciembre de 2024 se registraron 23.650 matrículas de vehículos nuevos entre automóviles, camperos y camionetas, lo que representó un incremento del 26,5 % frente al mismo mes de 2023. Este repunte contrasta con un contexto de crédito más restrictivo, lo que ha impulsado con fuerza el mercado de segunda mano. Durante el primer semestre de 2025, los traspasos de vehículos usados crecieron 13,8 %, y las proyecciones indican que el año podría cerrar con una expansión de entre 13 % y 16 %, consolidando la relevancia del mercado secundario.
¿Qué cambio tendrá el movimiento de vehículos usados en Colombia?
De cara al futuro, Acosta anticipa un panorama más dinámico para 2026. “Esperamos que las ventas de vehículos nuevos se acerquen a las 229.000 unidades y que el mercado de usados continúe fortaleciéndose”, señaló. Además, prevé que la electrificación siga avanzando gracias a incentivos estatales y a la expansión de la infraestructura de carga, mientras que la entrada agresiva de marcas chinas podría presionar los precios a la baja, aunque los costos estructurales del país seguirán siendo un factor determinante.
De acuerdo con Intempo, la relación entre vehículos nuevos y usados evidencia esta preferencia: por cada matrícula nueva se realizan aproximadamente cuatro traspasos. Este comportamiento confirma que, ante tasas de financiación elevadas, los consumidores buscan opciones más accesibles. En cuanto a los segmentos con mayor movimiento, los automóviles lideran con el 60 % de los traspasos, seguidos por camionetas (29 %) y camperos (11 %). Marcas tradicionales como Mazda, Chevrolet y Renault continúan encabezando el listado de mayor rotación.
Los patrones de consumo también revelan una inclinación hacia modelos reconocidos por su practicidad y bajo costo de mantenimiento. Vehículos como el Chevrolet Spark, Aveo y Sail, así como el Mazda 3 y la Toyota Hilux, figuran entre los más demandados en el mercado de usados. Paralelamente, la transición hacia tecnologías más limpias ha ganado terreno. Las ventas de vehículos eléctricos e híbridos alcanzaron 81.735 unidades entre diciembre de 2024 y mediados de diciembre de 2025, un crecimiento del 151 %, impulsado por la oferta tecnológica y competitiva de marcas asiáticas como Toyota, Mazda y BYD.