Minutas BanRep reafirman percepción de la Junta sobre «serio deterioro en la credibilidad de la meta de inflación»

El debate interno de la Junta Directiva del Banco de la República quedó reflejado en su más reciente decisión de política monetaria, que evidenció diferencias entre sus integrantes sobre la respuesta que debe darse al repunte de la inflación.
Mientras la mayoría respaldó un aumento de 75 puntos básicos en la tasa de interés, hasta ubicarla en 12 %, otros directores consideraron que un mayor endurecimiento de la postura monetaria podría afectar el crecimiento, la inversión y la competitividad de la economía colombiana.
Uno de los principales argumentos del grupo que votó a favor del incremento fue la preocupación por el comportamiento de las expectativas de inflación. Para estos miembros de la Junta, el aumento sostenido de los precios ha provocado un “serio deterioro en la credibilidad de la meta de inflación” del 3 %, que constituye el eje de la estrategia monetaria del Banco de la República.
La mayoría interpretó este escenario como una señal de que las presiones inflacionarias se han extendido a distintos rubros de la canasta familiar y no responden únicamente a factores transitorios o externos. Bajo esa lectura, la decisión de elevar la tasa buscó enviar una señal de compromiso con el retorno gradual de la inflación al objetivo establecido por la autoridad monetaria.
¿Por qué las expectativas de inflación permanecen lejos del objetivo?
Los miembros que respaldaron el aumento de la tasa señalaron que las expectativas de inflación continúan por encima de la meta en diferentes horizontes de tiempo. Aunque las expectativas implícitas en el mercado de deuda pública registraron una corrección parcial durante junio, las estimaciones para el cierre de 2026 se mantienen cerca de 6,5 %, más del doble del objetivo de 3 %.
Recomendado: Deutsche Bank ajusta proyección de tasas en Colombia tras sorpresa en decisión del Banco de la República
Para este grupo, la persistencia de esas proyecciones refleja un desanclaje de las expectativas, una situación que puede dificultar el retorno de la inflación hacia la meta. También sostuvieron que la demanda interna continúa creciendo a un ritmo superior al de la producción, en un contexto marcado por el dinamismo del consumo, la inversión en maquinaria y equipo, así como por los elevados déficits fiscales.
El crecimiento anual del PIB fue de 2,2 % durante el primer trimestre de 2026, cifra superior al 2 % registrado en el último trimestre de 2025. A este comportamiento se suman tasas de desempleo bajas, que en mayo se ubicaron en 8,1 % en el agregado nacional y en 8,5 % en las principales áreas metropolitanas, además de aumentos en los salarios.
No obstante, los directores que votaron por una reducción de 50 puntos básicos sostuvieron que la inflación responde principalmente a choques de oferta. Entre los factores mencionados se encuentran las afectaciones climáticas sobre la producción de alimentos, los mayores costos de transporte, las tensiones geopolíticas y la indexación de los arriendos y otros servicios.
Desde esta perspectiva, incrementos adicionales en la tasa de interés tendrían una capacidad limitada para contener dichas presiones. En cambio, podrían desincentivar la inversión productiva, elevar los costos de financiamiento para empresas y hogares, y limitar el crecimiento económico. Los directores también advirtieron que una tasa más alta podría profundizar la apreciación del peso, afectar la competitividad del sector exportador e incentivar la entrada de capitales de corto plazo.