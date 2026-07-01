Analistas recalibran sus apuestas tras decisión de tasas del BanRep: anticipan un ciclo alcista más agresivo

En una decisión que desafió las expectativas de gran parte del mercado, la Junta Directiva del Banco de la República se inclinó ayer por incrementar la tasa de interés de política monetaria en 75 puntos básicos (pb), situándola en un 12 %.
Contrario a las proyecciones de una posible reducción o estabilidad, esta medida marca la reanudación del ciclo alcista tras la pausa de abril, con lo que el indicador alcanza su nivel más alto desde marzo de 2024. Según ANIF, la sorpresa fue mayúscula, ya que solo 6 de 20 analistas anticiparon correctamente el ajuste.
El análisis del Banco Itaú resalta que, en términos reales, la tasa de política monetaria ex-ante a un año (expectativas) subió hasta el 6,4 %, una postura claramente restrictiva frente a una tasa neutral estimada en 3,1 %. En consecuencia, la entidad cree que el emisor podría llevar la tasa de referencia incluso al 13 % este año.
Firmas como Bancolombia también anticipan que el ciclo alcista podría no haber terminado, proyectando una tasa del 12,75 % para finales de año si las presiones persisten.
Una inflación que no cede y una Junta fragmentada
Los analistas coinciden en que el principal motor de este endurecimiento es una inflación que se resiste a bajar. En mayo, la inflación total se aceleró al 5,84 %, mientras que la básica (sin alimentos ni regulados) escaló al 6 %, alejándose de la meta del 3 %.
Alejandro Reyes, economista principal de BBVA Research para Colombia advirtió con preocupación que, de seguir esta tendencia, se completarían siete años de incumplimiento de la meta de convergencia, un hecho que incluso el gerente del BanRep, Leonardo Villar, reconoció en la rueda de prensa.
Acciones & Valores concluyó que el banco central priorizó, una vez más, la credibilidad antiinflacionaria sobre el riesgo de enfriar la actividad.
Por su parte, Jackeline Piraján, economista principal de DaviBank, destacó además que la demanda interna sigue siendo bastante robusta, lo que genera temores de que continúe presionando los precios al alza hacia el futuro. Ante este panorama, Villar indicó que los efectos de esta decisión se sentirán plenamente solo en 2027, con una meta de convergencia total desplazada hasta 2028.
Otros factores mencionados como posibles riesgos por el emisor y recogidos por los analistas fueron la amenaza de un fenómeno de El Niño particularmente fuerte que impacte precios de alimentos y energía, la incertidumbre por el conflicto en Medio Oriente y su impacto en insumos agrícolas y un desempleo en niveles históricamente bajos que impulsa al alza los servicios.
La votación reflejó una profunda división interna, retomando un esquema de disenso recurrente desde 2022. Cuatro directores votaron por el alza de 75 pb, mientras que dos se inclinaron por un recorte de 50 pb, incluyendo al ministro de Hacienda, Germán Ávila, y un miembro optó por la estabilidad.
Un factor institucional clave en esta reunión, de acuerdo con el Banco de Bogotá fue el reciente dictamen del Consejo de Estado, que determinó que la Junta puede sesionar sin la asistencia del ministro de Hacienda, lo que, según analistas de la entidad, elimina una opción de bloqueo institucional de facto y fortalece la independencia de la entidad.
Para el ciudadano común, este incremento significa que el costo del endeudamiento no bajará pronto. Piraján advirtió que el crédito sigue con presiones de tasas altas, lo que encarece el consumo, aunque representa una oportunidad de remuneración para quienes poseen ahorros en el sistema formal.
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