La Reserva Federal de Estados Unidos (FED) publicó este martes las minutas sobre su más reciente reunión de política monetaria realizada el 10 de diciembre en la que redujo la tasa de interés a un rango entre 3,5 % y 3,75 %.
Más específicamente, seis funcionarios se opusieron rotundamente a un recorte y dos de ese grupo disintieron como miembros con derecho a voto del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC).
De acuerdo con el documento, la mayoría de los participantes apoyaron la reducción, mientras que algunos argumentaron que se trataba de una estrategia adecuada de cara al futuro “que ayudaría a estabilizar el mercado laboral” tras la reciente ralentización en la creación de empleo.
“La mayoría de los participantes consideraron que probablemente sería apropiado realizar más ajustes a la baja en el rango objetivo de la tasa de fondos federales si la inflación disminuyera con el tiempo como se espera”, señala el documento.
Con esto, sin embargo, surgieron dudas sobre cuán agresivo debería ser el FOMC en el futuro.
“Con respecto al alcance y el momento de los ajustes adicionales al rango objetivo para la tasa de los fondos federales, algunos participantes sugirieron que, según sus perspectivas económicas, probablemente sería apropiado mantener el rango objetivo sin cambios durante algún tiempo después de una reducción del rango en esta reunión”, indica el acta.
La inflación en EE. UU. se mantiene aún por encima de la meta de la FED, de 2 %. Según la más reciente publicación, los precios del PCE total aumentaron 2,8 % durante los 12 meses terminados en septiembre y, excluyendo las categorías volátiles de alimentos y energía, los precios del PCE subyacente también aumentaron 2,8 %.
En consecuencia, la facción que está a favor de mantener estable la tasa “expresó su preocupación de que el progreso hacia el objetivo de inflación del 2 % del Comité se había estancado en 2025 o indicó que necesitaban tener más confianza en que la inflación se estaba reduciendo de manera sostenible hasta el objetivo del Comité”.