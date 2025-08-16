MinVivienda lanza nueva guía para orientar la construcción de viviendas sostenibles y adaptadas al clima

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, junto a la Embajada de Suiza en Colombia y a través del proyecto CEELA, presentan la guía de fichas técnicas de proyectos de vivienda de interés social (VIS) y prioritario (VIP) con prácticas de sostenibilidad como referente técnico, pedagógico y práctico que orienta la formulación de nuevas soluciones habitacionales sostenibles y resilientes, y visibiliza cómo es posible y necesario construir vivienda digna sin comprometer el bienestar de los usuarios y los recursos naturales del país.
Según explicaron, la realización de la guía fue financiada por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE en español), materializándose con el apoyo de diferentes promotores del segmento residencial que permitieron recopilar prácticas reales de proyectos VIS y VIP sostenibles y, a su vez, resilientes en clima frío, templado, cálido seco y cálido húmedo.
Cabe resaltar que la guía y sus 15 fichas técnicas (representación de casos modelo) son herramientas que se construyeron mediante convocatoria, estudio y caracterización de viviendas de interés social y prioritario reales que integran estrategias sostenibles desde la eficiencia energética hasta la inclusión social.
“Desde la política integral ‘Nuestro Hábitat Biodiverso’ entendemos que los proyectos urbanos deben concebirse desde una mirada sistémica, en la que el bienestar social y económico de las comunidades se entrelace con el respeto al entorno natural. Con el respaldo de esta Guía, honramos Nuestro Hábitat Biodiverso”, afirma Helga María Rivas Ardila, ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, en el prólogo de la guía.
Así las cosas, el trabajo adelantado por la firma Circular Lab. está dirigido especialmente a desarrolladores, constructoras, profesionales del sector, entidades públicas usuarios y demás interesados. Además, busca fortalecer la implementación de la Resolución 0194 de 2025, que establece metas obligatorias de ahorro de agua y energía en edificaciones nuevas en el país.
Detalles de las fichas técnicas
En ese sentido, explican que cada ficha técnica —agrupada por clima: frío, templado, cálido seco y cálido húmedo— presenta en detalle cinco componentes fundamentales:
- Agua: estrategias para optimizar su uso e implementar soluciones basadas en la naturaleza.
- Energía: diseño pasivo, eficiencia energética y confort térmico.
- Economía circular: uso de materiales sostenibles y gestión de residuos.
- Sociocultural: participación comunitaria, equidad de género y cohesión social.
- Gerencia del proyecto: alianzas estratégicas, opciones de financiación y acompañamiento al hogar.
Para Eric Mayoraz, embajador de Suiza en Colombia, esta guía “demuestra que es factible construir viviendas sociales que sean asequibles, sostenibles y adaptadas a la diversidad climática de Colombia. Invitamos a todos los actores del sector a apropiarse de esta herramienta y a integrar los criterios de sostenibilidad en sus proyectos”.