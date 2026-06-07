Nuevo ataque de Irán contra Israel sacude la estabilidad de Medio Oriente

La tensión en Medio Oriente volvió a escalar este domingo luego de que Irán lanzara varias oleadas de misiles contra Israel en respuesta a los recientes bombardeos israelíes sobre Beirut, capital del Líbano.
El ataque marca la primera acción directa de Teherán contra territorio israelí desde abril y se produce apenas días después de que se anunciara un frágil acuerdo de alto al fuego entre Israel y actores involucrados en el conflicto libanés.
De acuerdo con medios oficiales iraníes y reportes del Ejército israelí, las alarmas fueron activadas en distintas zonas del norte de Israel tras detectarse el lanzamiento de proyectiles desde territorio iraní. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) desplegaron de inmediato operaciones de interceptación para neutralizar la amenaza.
Las autoridades israelíes aseguraron que los misiles fueron interceptados, aunque insistieron en que los sistemas de defensa no son infalibles y pidieron a la población seguir las recomendaciones de seguridad mientras se evaluaba la situación.
Irán advierte nuevas acciones si continúan ataques sobre Líbano
La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó que el lanzamiento de misiles busca presionar a Israel para que detenga sus operaciones militares en territorio libanés. Además, advirtió que podrían producirse nuevas acciones si continúan los ataques.
La ofensiva ocurre horas después de un bombardeo israelí sobre el sur de Beirut, considerado uno de los principales bastiones de Hizbulá. Según el Ministerio de Salud del Líbano, el ataque dejó al menos dos personas muertas y cerca de 20 heridas.
Desde Teherán, altos funcionarios iraníes endurecieron su discurso. El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que Estados Unidos e Israel «solo entienden el lenguaje de la fuerza» y señaló que las bases y activos de ambos países en la región podrían convertirse en objetivos legítimos si continúa la escalada.
Riesgo para el petróleo y las negociaciones regionales
El nuevo episodio aumenta la incertidumbre sobre la estabilidad de Medio Oriente, una región clave para el suministro mundial de energía. La situación adquiere especial relevancia porque coincide con las negociaciones que buscan poner fin al conflicto regional y garantizar la normalización del tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz, una de las rutas más importantes para el comercio de petróleo y gas en el mundo.
Recomendado: Tiquetes más caros y rutas más largas: el efecto de la guerra contra Irán en la aviación
Además, Hizbulá reivindicó nuevos lanzamientos de proyectiles contra posiciones militares israelíes en el norte del país, lo que pone en evidencia la fragilidad del cese al fuego anunciado recientemente y eleva el riesgo de una ampliación del conflicto.
Los mercados internacionales seguirán atentos a la evolución de la crisis, especialmente por sus posibles efectos sobre los precios del petróleo, el comercio energético y la estabilidad geopolítica de una de las zonas más estratégicas para la economía mundial.