Más de la mitad de las ofertas de empleo en Colombia ya exige este requisito que pocos cumplen

Mientras el desempleo en Colombia continúa descendiendo y alcanzó una tasa del 8 % en mayo de 2026, el nivel más bajo para ese mes desde 2001 según el DANE, conseguir un buen empleo sigue siendo un desafío para miles de personas.
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La razón no siempre está en la falta de vacantes, sino en una brecha de habilidades que limita el acceso a mejores oportunidades: el dominio del inglés. Hoy, más de la mitad de las ofertas laborales del país solicitan este requisito, aunque muy pocos candidatos afirman tener un nivel avanzado del idioma.
Ese cambio refleja una transformación profunda del mercado laboral colombiano. Lo que hace algunos años era una habilidad especialmente asociada con los call centers o con cargos directivos en multinacionales, hoy se convirtió en una competencia transversal para acceder a empleos en tecnología, finanzas, mercadeo, ventas, recursos humanos, comercio internacional e, incluso, trabajo remoto para empresas ubicadas en otros países.
De acuerdo con información del Centro de Idiomas Berlitz Colombia correspondiente al primer semestre de 2026, una parte importante de las personas que hoy buscan fortalecer su inglés proviene precisamente de áreas corporativas como marketing, ventas, finanzas y recursos humanos, motivadas por la posibilidad de acceder a mejores salarios, asumir cargos de mayor responsabilidad e interactuar con clientes internacionales.
El sector tecnológico también concentra una creciente demanda de profesionales bilingües. Desarrolladores de software, analistas de datos, ingenieros y especialistas digitales recurren cada vez más al aprendizaje del inglés para trabajar de manera remota con compañías extranjeras, participar en proyectos internacionales y ampliar significativamente sus oportunidades laborales.
Al mismo tiempo, el sector BPO continúa siendo uno de los mayores generadores de empleo bilingüe en el país. En esta industria, el dominio del inglés sigue siendo un requisito indispensable para acceder a muchas vacantes y obtener mejores condiciones salariales frente a cargos similares que no requieren una segunda lengua.
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«Hoy el inglés dejó de ser un diferenciador para convertirse en una competencia estratégica dentro del mercado laboral colombiano. Cada vez más profesionales entienden que dominar el idioma puede marcar la diferencia entre acceder a oportunidades locales o participar en proyectos de alcance global», afirmó Catalina Acero, Country Manager de Berlitz Colombia.
El requisito que ya aparece en más de la mitad de las vacantes de empleo
La creciente importancia del inglés también queda reflejada en las cifras del mercado laboral. Con base en datos del Servicio Público de Empleo analizados para el periodo 2019-2024, cerca del 55 % de las vacantes laborales en Colombia solicitan conocimientos de inglés. Sin embargo, esa demanda contrasta con la disponibilidad de talento.
Según la misma información, apenas alrededor del 2,2 % de los candidatos asegura contar con un nivel alto del idioma, lo que evidencia una de las mayores brechas de habilidades que enfrenta actualmente el mercado laboral colombiano.
En otras palabras, mientras las empresas incrementan la búsqueda de talento bilingüe, la oferta de profesionales que cumplen ese requisito sigue siendo reducida.
Esta situación se traduce en una oportunidad para quienes deciden fortalecer sus competencias lingüísticas, pues el inglés se ha convertido en uno de los factores que más puede influir al momento de acceder a mejores empleos o negociar salarios más competitivos.
La evolución del mercado laboral también ha cambiado la forma en que las empresas utilizan el idioma. Hoy no solo las multinacionales requieren colaboradores bilingües. Cada vez más compañías nacionales atienden clientes en el exterior, exportan servicios o trabajan con proveedores internacionales, lo que ha incrementado la necesidad de profesionales capaces de desenvolverse en entornos globales.
El crecimiento del trabajo remoto también aceleró esa tendencia. Para muchos profesionales colombianos, hablar inglés representa la posibilidad de competir por vacantes internacionales sin salir del país y recibir ingresos superiores a los del mercado local.
Por esa razón, el idioma pasó de ser un valor agregado a convertirse en una herramienta estratégica para el desarrollo profesional.
Desde Berlitz consideran que esa diferencia entre lo que exigen las empresas y las habilidades disponibles representa una oportunidad para miles de colombianos que buscan mejorar su perfil profesional.
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«Cerrar esa brecha representa una oportunidad para miles de colombianos que buscan fortalecer su perfil profesional y competir en un mercado cada vez más globalizado. El aprendizaje del inglés no solo mejora la empleabilidad, sino que amplía las posibilidades de crecimiento y movilidad laboral», concluyó Catalina Acero.