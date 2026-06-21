La Misión de Observación Electoral (MOE) dio a conocer un balance de las votaciones presidenciales de Colombia, a pesar de hechos aislados que ya se están atendiendo.
Alejandra Barrios, directora de la organización, dijo en conversación con Blu Radio que las personas han visto, a lo largo del territorio, garantías para ejercer su derecho, salvo una quema de material electoral en Bolívar, y sobre el cual ya se gestionó el reenvío.
Agregó que, para estas votaciones presidenciales de Colombia, la observación local y externa ha sido clave con miras a que los resultados que se den a conocer después de las 4:00 de la tarde tengan total credibilidad.
¿Cómo avanzan las votaciones presidenciales de Colombia?
“La jornada electoral empezó de manera muy tranquila. No tuvimos ningún evento de algún tipo de magnitud que pudiera afectar siquiera la posibilidad de realizar elecciones en algún municipio del país”, dijo Barrios.
Cifras de la misma organización dan cuenta de que 2.600 observadores están distribuidos a nivel nacional en 386 municipios para estas votaciones, que cerrarán después de las 4:00 de la tarde.
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Finalmente, señaló que, en el marco de las votaciones presidenciales de Colombia, “todas las campañas políticas hacen uso de empresas especializadas que tienen sus propios testigos digitales electorales”.