Fintech Monet recibió nueva financiación; reveló meta de préstamos en 2026 y expansión de operaciones a México

La Fintech Monet, que busca impulsar la inclusión financiera mediante créditos de bajo monto, tiene una hoja de ruta de crecimiento para 2026, con la que espera llevar sus servicios a nuevos países y aumentar su colocación de préstamos.
Recientemente, anunció el cierre de una ronda de inversión por US$24 millones, en una estructura combinada de equity y deuda, que le permite perfilarse como una de las ﬁntech de mayor proyección en el país.
De acuerdo con lo informado, este nuevo capital le permitirá fortalecer su tecnología, ampliar la cobertura nacional y optimizar sus herramientas de evaluación de riesgo para llegar a más usuarios.
Entre los inversionistas se destaca Ventures Comfama, que busca apoyar emprendimientos de alto impacto social, entre otros socios con los que cuenta esta firma. Además, la firma Cuatrecasas apoyó y asesoró esta operación de fondeo.
Metas de Monet para 2026
Este año la fintech proyecta colocar 3,5 millones de créditos, como consecuencia de la alta demanda que han tenido sus productos y su capacidad para evaluar perﬁles ﬁnancieros no tradicionales, con el objetivo de combatir el “gota a gota”.
Además, la empresa anunció que en el último trimestre del mismo año iniciará su expansión hacia México, abriendo camino a un modelo replicable en América Latina.
Como parte de esta etapa de crecimiento, Monet planea la inclusión de migrantes venezolanos mediante una oferta de crédito sin historial previo ni codeudores, dirigida a las cerca de dos millones de personas regularizadas con el Permiso de Protección Temporal (PPT).
De acuerdo con datos suministrados por la fintech, en Colombia residen más de 2,8 millones de migrantes venezolanos, de los cuales 1,9 millones ya tienen PPT autorizado, según Migración Colombia.