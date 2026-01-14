Organizar metas, estrategias y herramientas financieras: así es la atractiva agenda de Moneycon 2026

Bogotá se encuentra a puertas de recibir a Moneycon, el único festival de finanzas de Colombia y Latinoamérica, que viene con una agenda atractiva.
Con más de 100 charlas, talleres y masterclass, más de 80 speakers y espacios de networking, gastronomía y entretenimiento en vivo, los asistentes el 17 y 18 de enero a Moneycon en la Universidad de los Andes tendrán acceso a tres líneas de conocimiento: finanzas personales, productividad e inversiones.
Para el primer día, sábado, el horario será de 9:00 a.m. hasta las 7:30 p.m., mientras que el domingo va de 9:00 a.m. a 6:30 p.m.
También cabe recordar que, para este festival, se pueden comprar las entradas por medio de Ticketmaster, accediendo al enlace.
En ese sentido, esto serán algunos de los speakers para cada una de las líneas de conocimiento establecidas:
Finanzas personales
Para esta primera vertical, enfocada en organización, errores financieros que se han cometido y han dejado graves consecuencias, claves para salir de deudas y ahorrar, estarán:
Gabriel García, CEO de Páramo; Adriana Arismendi, líder visionaria; Juan Pablo Zuluaga y Carolina Pineda, cofundadores de MPF Invest y MPF Educación; Sebastián Tafur, Head of Growth de AHL Seguros; Pablo Sánchez, economista; Sergio Cabrales, doctor en administración (finanzas); Mabel Quintero, cofundadora de Finconsciente; Alejandro Torres y Ana María Cardona, creadores y emprendedores digitales; Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech; Ignacio Giraldo, CEO de Lulo Bank, entre otros.
Productividad
En la línea de productividad, donde se hablará sobre la mentalidad y su afectación, considerando que es el primer paso para poder tener un cambio en la vida, harán presencia:
Juan Carlos Echeverry, economista; Juliana Gómez, diseñadora, consultora y profesora; Natalia Mejía, directora del laboratorio Cebra; Nicolás Villegas, cofundador de la startup Tul; Andrés Gómez, consultor y asesor en estrategia, negocios y reputación; Isabella Espinosa, fundadora y directora creativa de Baobab; Camilo Sánchez, cofundador de Laika, Gooms y True Blue; Ammiel Manevich, creador de Copiloto; Alejandro Osorio, CEO de Viajero Hostels; Valentina Ponce, CEO de Lab10; José Vélez, CEO de Bold; Pablo Jacobsen, coach de mentalidad y alto rendimiento; Ángela Acosta, CEO y Fundadora de Morado, entre otros.
Inversiones
En la última vertical, compuesta por distintas categorías como inversiones en bolsa, actores más relevantes del ecosistema, cómo hacer análisis fundamental, trading, invertir en acciones y diferentes plataformas a través de las cuales la gente puede empezar a invertir en la bolsa de valores, figuran:
Juan Pablo de Guzmán y Catalina Márquez, cofundadores de Taxology; Hyenuk Chu, fundador de El Club de Inversionistas; Sebastián Toro, fundador de Arena Alfa; Jairo Alberto Corrales, presidente de Pei Asset Management; Rodrigo Torres, director de Valora Analitik; Juan Medina, fundador de Financia tu Vida; Daniel Acosta, gerente general de Binance Colombia; Juan David Correa, presidente de Protección; Santiago García, CEO de Skandia Colombia, entre otros.
Así las cosas, las personas interesadas en asistir a Moneycon para aprender, conectar y transformar la relación con el dinero, pueden comprar sus entradas por medio del enlace de Ticketmaster.