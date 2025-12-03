Mónica Higuera, directora de la URF, renuncia por diferencias con Gobierno Petro

Tras más de dos años en el cargo, la directora de la Unidad de Regulación Financiera de Colombia (URF), Mónica Higuera, presentó al ministro de Hacienda, Germán Ávila, la renuncia irrevocable a su cargo. “Fue un honor servirle a mi país”, indicó en su cuenta de X.
En las últimas semanas se había especulado que el presidente, Gustavo Petro, estaba buscando a otra persona para nombrar en esta posición. En la misiva, la directora advierte que el gobierno ha tomado decisiones que no comparte: “esto hace que no pueda continuar en el cargo”, escribió.
Higuera llegó a la dirección general de la URF en firme en agosto de 2023, en reemplazo de Ivonnie Edith Gallardo, quien había quedado como encargada desde mayo de 2022.
La economista lideró una serie de normativas que fortalecieron el marco regulatorio del sistema financiero y las entidades reguladas desde la transparencia, eficiencia y sostenibilidad. También se concentró en al avance de la inclusión financiera, en línea con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.
Además, había anticipado que en 2026 trabajaría en consolidar la implementación del nuevo esquema pensional, profundizar el desarrollo del mercado de capitales y fomentar la innovación para el acceso y uso de productos financieros en la economía popular y comunitaria, entre otros.
Anteriormente, Mónica Higuera se desempeñó en el sector financiero como asesora de inversión durante 25 años, según lo explica en su cuenta de LinkedIn. En su expediente laboral aparecen empresas como Banco de Occidente, Casa de bolsa del Grupo Aval, Alianza Fiduciaria, la página web Finanzas y Algo Más, entre otras.
