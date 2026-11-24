El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, anunció que la ciudad trabaja para integrar el transporte fluvial a su modelo de movilidad, mediante gestiones conjuntas con Cartagena y Barranquilla para incluir esta modalidad en los sistemas estratégicos de transporte público de la región Caribe.
Como primer paso, esta semana se instalarán equipos tecnológicos en las embarcaciones de Businú para monitorear su operación y analizar el comportamiento de la oferta y la demanda. Inicialmente, el servicio será gratuito mientras se recopila información para fortalecer su funcionamiento.
En paralelo, la ciudad avanza en la implementación de su Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP), luego de alcanzar acuerdos con todos los operadores que prestan el servicio.
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Para ello, Montería Ciudad Amable suscribió un convenio con Transcaribe, entidad que estará a cargo del sistema de recaudo y control de flota.
Con este mecanismo, desde enero de 2027 los usuarios podrán acceder a nuevos medios de pago, como tarjetas electrónicas. Además, la administración municipal tendrá herramientas para organizar rutas, establecer frecuencias y supervisar el cumplimiento de los recorridos.
Montería invertirá $21.000 millones en nuevos buses
Otro de los componentes del proyecto será la adquisición de más de 30 buses nuevos, equipados con aire acondicionado, cuya entrada en operación está prevista para septiembre de 2027.
La inversión será de $21.000 millones, recursos provenientes del convenio de cofinanciación entre el Gobierno Nacional y Montería Ciudad Amable.
“Hoy empezamos a hacer realidad un sueño: tener un transporte público digno para los monterianos, con nuevas rutas, mejores frecuencias y buses con aire acondicionado. Lo más importante es que ya logramos los acuerdos con todos los operadores y tenemos un aliado para el recaudo y el control de la flota”, señaló Kerguelén.