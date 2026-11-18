Promigas, filial de Corficolombiana (Grupo Aval), reveló sus resultados financieros con corte a septiembre de 2026, según los cuales su utilidad neta llegó a $674.672 millones, con una caída de 24 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Adicionalmente, al cierre del tercer trimestre del año, la compañía registró ingresos consolidados por $5,46 billones, cifra ligeramente inferior a la reportada en igual corte de 2025 ($5,47 billones).
Por su parte, el Ebitda consolidado alcanzó $1,81 billones, lo que de acuerdo con Promigas “confirma la estabilidad de la generación operativa y el control de costos y gastos de la compañía”.
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Los negocios de infraestructura de gas representaron el 73 % del Ebitda consolidado y los negocios de bajas emisiones, el 27 % restante.
En la entrega de resultados, la empresa de energía recordó que, a mediados de junio, realizó la emisión de bonos híbridos por US$920 millones a 30 años. Los recursos se destinaron a prepagar deuda, lo que amplió el plazo y redujo el costo promedio del endeudamiento.
Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas indicó que este trimestre “confirma el valor de una plataforma multienergética: mientras seguimos llevando gas natural a más hogares y municipios, avanzamos con paso firme en energías renovables a través de Krelo. Nuestro compromiso es entregar energía confiable, hoy y en el largo plazo, a las comunidades donde operamos, mientras diversificamos nuestras fuentes de ingresos”.
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Otros resultados de Promigas a septiembre
Durante este periodo, la filial de Corficolombiana reportó aproximadamente 184.000 nuevos clientes que se conectaron al servicio de gas natural, alcanzando un consolidado de 7,7 millones de clientes de gas natural y energía eléctrica en Colombia y Perú.
El impacto total llega a cerca de 26 millones de personas en 1.119 poblaciones. Además, Surtigas conectó dos nuevos municipios en Sucre y Bolívar.
En sus negocios de gas natural, la red de transporte atendió el 59 % de la demanda transportada en Colombia, con un volumen promedio de 611 Mpcd, 25 % superior al del tercer trimestre de 2025, y alcanzó un pico histórico de 716 Mpc en septiembre.
A través de Brilla, su programa de financiación no bancaria, Promigas continuó impulsando la inclusión financiera, con más de 400.000 créditos otorgados, principalmente a usuarios de los estratos 1, 2 y 3, y una colocación acumulada de $1,15 billones, 14 % más que en el mismo periodo de 2025.
En línea con su estrategia de diversificación y expansión regional, la compañía lanzó oficialmente Krelo, su marca de soluciones energéticas para Colombia, Perú y Chile, e inauguró Aurora, el parque fotovoltaico y de almacenamiento con baterías (BESS) que integra 221 megavatio (MW) de capacidad instalada fotovoltaica y baterías con capacidad de almacenamiento de 187 megavatio hora (MWh).
Asimismo, aseguró el financiamiento y la orden de inicio del proyecto solar Wimke, de 101 MW en Colombia. Estos avances permitieron alcanzar anticipadamente las metas de 2026.