Montería estrena ruta aérea a Panamá y presidente De La Espriella anticipa conexión directa de Córdoba con Miami

Montería amplió su conectividad aérea con la entrada en operación de una ruta aérea directa hacia Ciudad de Panamá, operada por Satena. La conexión abre una nueva alternativa para el movimiento de pasajeros entre Córdoba y uno de los principales puntos de conexión aérea de la región.
Durante el lanzamiento de la ruta, el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, destacó el impacto que puede tener la conexión sobre la actividad económica del departamento, especialmente en comercio, turismo e inversión.
“Una ruta internacional como esta cambia ostensiblemente las posibilidades de una ciudad, de un departamento y de toda su gente. Llegan más visitantes, se facilita el comercio, aparecen nuevas y mejores posibilidades de inversión y nuestros empresarios pueden moverse con mayor facilidad”, señaló.
La ruta entre Montería y Ciudad de Panamá conecta a Córdoba con el aeropuerto de Tocumen y, desde allí, con otros destinos internacionales. Para el Gobierno, la conexión también representa una oportunidad para que el departamento tenga un vínculo más directo con mercados externos, sin que los viajeros y empresas tengan que depender necesariamente de Bogotá para acceder a ellos.
De La Espriella resaltó además que la conexión permitirá mostrar internacionalmente la oferta de Córdoba en materia de turismo, producción y actividad empresarial, al tiempo que facilitará la llegada de visitantes y potenciales inversionistas.
“Esta conexión acerca al departamento con nuevos mercados y al mismo tiempo permite mostrar mejor lo que esta tierra maravillosa y mágica tiene para ofrecer: turismo, producción, talento y enormes posibilidades de inversión”, afirmó.
Satena apunta a una ruta entre Montería y Miami
El siguiente paso en la estrategia de conectividad internacional de Montería será Estados Unidos. Durante el lanzamiento, De La Espriella anunció que Satena comenzará a trabajar en una ruta directa entre Montería y Miami.
“Lo que sigue, señor presidente de Satena, es la ruta de Montería directa con Miami. A trabajar en esas 24 horas desde ya, porque vamos a llevar una ruta directa desde Montería a Miami para conectar directamente a Córdoba con los Estados Unidos de Norteamérica”, dijo.
La nueva conexión tendría como objetivo ampliar las alternativas de acceso de Córdoba al mercado estadounidense y facilitar la llegada al departamento de visitantes, empresarios e inversionistas.
“Estas rutas sirven precisamente para eso, para conectar a Córdoba con el mundo y al mismo tiempo hacer más fácil la llegada aquí de los visitantes, de los empresarios, de los inversionistas”, agregó.
El anuncio de Miami se suma así a la conexión ya puesta en marcha con Panamá y plantea una expansión de la conectividad internacional de Montería hacia nuevos mercados.