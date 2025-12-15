El tablero de 2026 comienza a reacomodarse con decisiones que marcan quiénes siguen en carrera, quiénes cambian de pista y quiénes salen del juego presidencial para apostar por otros escenarios de poder.
El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, logró destrabar su llegada a la competencia presidencial tras recibir el aval del partido indígena AICO.
Con ese movimiento, Quintero supera el principal obstáculo que venía denunciando desde hace meses: las barreras jurídicas y administrativas que, según él, le impedían competir en igualdad de condiciones.
El aval vendría de un lobby político hecho que Roy Barreras —candidato presidencial de su propio partido, La Fuerza— quien habría jugado un papel clave como puente para que Quintero encontrara una plataforma electoral de cara a 2026.
Quintero buscará aterrizar en el llamado Frente Amplio, el espacio donde confluirían las distintas fuerzas políticas. Quintero sería uno de los nombres que se medirían en ese escenario, aunque su viabilidad final todavía depende del pronunciamiento de los órganos de control, que deberán definir si está habilitado para competir por estar inscrito en primera instancia con el Pacto Histórico.
Héctor Olimpo sale de la presidencial y salta al Senado
Por otro lado, uno de los nombres que se baja de la carrera presidencial es el exgobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa. Candidato por firmas y cercano al Partido Liberal, Espinosa decidió dar un giro estratégico: abandonar su aspiración a la Casa de Nariño y enfocarse en las elecciones legislativas.
La movida se explica por una oferta concreta del Partido Liberal, que le abrió espacio en sus listas al Senado. Aunque la colectividad ya le había planteado un coaval para la Presidencia, Espinosa optó por asegurar una casilla en el Congreso.
El exgobernador había anunciado oficialmente su intención presidencial en septiembre y durante varios meses hizo parte de La Fuerza de las Regiones, una coalición de exmandatarios locales que buscaba posicionar una narrativa regional como contrapeso al centralismo. Allí compartió escenario con Aníbal Gaviria, Juan Guillermo Zuluaga y Juan Carlos Cárdenas.
Sin embargo, ese bloque se fue desgranando. Zuluaga y Cárdenas terminaron respaldando a Gaviria, mientras Espinosa siguió solo por la vía de las firmas, hasta que decidió replegarse y apostar por el Legislativo.
Zuluaga se alinea con De la Espriella
En la orilla de la derecha, el exgobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, oficializó su adhesión a la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella.
El respaldo se dio pocos días después de que Zuluaga rechazara una oferta para integrar la lista al Senado del Centro Democrático. Tras conversar con varios aspirantes presidenciales, explicó que encontró en De la Espriella a “la persona que recoge el clamor de los ciudadanos”.
Zuluaga destacó, además, que lo ha sorprendido “el fervor ciudadano” que rodea a una candidatura “de una persona que nunca ha participado en política”, y subrayó que ese respaldo —según su lectura— nace desde las bases y no desde las estructuras tradicionales.