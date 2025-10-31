El MSCI Colcap, que mide las principales acciones de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), se consolidó como el de mayor crecimiento en la región en los primeros 10 meses del año.
El indicador logró una variación de 44,04 %, con 1.987,12 puntos, y dejó en la segunda posición al índice IPSA de Chile, que se ha elevado 40,52 % este año.
“En lo corrido del año, el índice pasó de 1.379,58 puntos al cierre del 30 de diciembre de 2024 hasta llegar a un máximo de 1.993,8 puntos, impulsado por una mayor demanda de activos locales y por la recuperación del apetito de inversión en Colombia”, resaltó la bvc.
Más adelante, con un alza de 26,72 % estuvo el SP/BMV de México, seguido de Bovespa de Brasil, con 24,32 % y el IMV de Argentina (18,51 %).
En el mercado estadounidense, el Nasdaq finalizó octubre con una variación acumulada en el año de 23,06 % y el SP500 de 16,30 %.
Según analistas del mercado, el rally que ha vivido el Colcap en 2025 responde a una combinación de factores internos y externos.
La recuperación gradual de la actividad económica, visible en las utilidades de los sectores financiero y real, se ha complementado con un entorno de tasas de interés en descenso y niveles de valoración históricamente bajos, que han hecho atractivo al mercado colombiano frente a otros emergentes.
También ha influido el mayor dinamismo de las transacciones bursátiles y una percepción de estabilidad económica y política que ha favorecido el retorno de flujos hacia activos locales.
Así se comportaron las acciones en la bvc
Durante el 2025, solo seis de las 21 acciones que se cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia acumulan cifras negativas; mientras que 13 de ellas crecen por encima del promedio del MSCI.
Entre las que pierden, hay que mencionar que la especie de Canacol Energy ha caído 42,43 % en los diez primeros meses del año. A esta le sigue ETB, con -32,43 %; preferencial de Grupo Argos (-21,76 %); Grupo Argos (15,53 %); Promigas ( -13,69 %) y Conconcreto (-9,47 %).
En contraste, las acciones de Nutresa y Mineros se han consolidado como las de mayor crecimiento, tras alcanzar variaciones de 245,52 % y 219,62 %, respectivamente.
Grupo Éxito se mantiene entre las de mejor desempeño, como la tercera de mejor desempeño, con un alza de 76,61 %. En este grupo también se encuentran Fabricato (75 %), preferencial del Grupo Aval (74,22 %) y Grupo Aval (72,04 %).
Finalmente, hay que mencionar que, en los movimientos mensuales, así como en el acumulado del año, Nutresa lideró para octubre con un desempeño superior al 55,98 %.
El portafolio del Grupo Aval, con sus acciones preferencial (18,31 %) y ordinaria (18,31 %) también se ubicaron en las primeras posiciones. Para el décimo mes, Fabricato fue la que más cayó con 13,79 % y Canacol Energy le siguió de cerca con 12,23 %.
