MSCI Colcap hoy cae 1,48 % pero mantiene ganancias en 2026

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) cerró la jornada del 15 de abril de 2026 en 2.324,59 puntos, registrando una variación negativa de 1,48 %.
A pesar del retroceso diario, el mercado accionario colombiano mantiene un desempeño positivo en lo corrido del año, con una valorización acumulada de 12,41 % (YTD).
Niveles técnicos del mercado
Desde el análisis técnico, el índice conserva una tendencia alcista en el corto plazo (diaria).
Para este marco temporal, los niveles clave se ubican en:
- Soporte: 2.260 puntos
- Resistencia: 2.370 puntos
Fuerte caída en el volumen negociado
Al cierre de la jornada, el mercado accionario colombiano registró un volumen de operaciones de $161.556 millones, lo que representó una caída de 39,70 % frente a la sesión anterior, cuando se negociaron $267.866 millones.
Acciones más negociadas del día
Los títulos con mayor volumen durante la jornada fueron:
- Grupo Aval preferencial (PFAval): +2,01 % (con $35.456 millones)
- Grupo Cibest preferencial (PFCibest): -2,94 % (con $34.946 millones)
- Ecopetrol: -1,86 % (con $33.186 millones)
Mayores caídas de la jornada
En una sesión negativa para el índice, estas fueron las acciones con peor desempeño:
- Grupo Cibest preferencial (PFCibest): -2,94 %
- Grupo Energía Bogotá (GEB): -2,71 %
- Grupo Argos (Grupoargos): -2,19 %
Acción con mejor desempeño
Por el lado positivo, los títulos de ETB se destacaron como los de mayor valorización del día, con un avance de 5,83 %.
Acciones bajo seguimiento técnico
El análisis incluyó títulos como Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cemargos, Conconcreto, Corficolcf, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grubolivar, Grupoargos, Gruposura, ISA, Mineros, Nuco, PFAval, PFCibest, PFCemargos, PFCorficolcf, PFDavigrp, PFDavvnda, PFGrupoarg, PFGrupsura, Promigas, Pei y Terpel, además del MSCI Colcap.