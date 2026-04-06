Multinacional noruega Scatec logra millonario cierre financiero para construir nuevo parque solar en Colombia

El municipio de Nariño, Cundinamarca albergará el nuevo parque solar Barzalosa, un proyecto con capacidad instalada de 130 MWh que inyectará energía limpia al Sistema Interconectado Nacional (SIN).
La firma Cuatrecasas asesoró a Scatec ASA y al Norfund, patrocinadores del proyecto, en la estructuración de una financiación por $364.816 millones.
Los recursos fueron otorgados por Bancolombia y la Financiera de Desarrollo Nacional, bajo un esquema de largo plazo en moneda local, respaldado por un contrato de compraventa de energía (PPA) a 15 años.
“Esta transacción marca un punto de inflexión para el sector energético en Colombia. La financiación en moneda local envía un mensaje contundente sobre la capacidad del país para atraer inversión alineada con estándares ESG”, señaló Natalia Arango, socia de Finance de Cuatrecasas en Bogotá.
Un modelo pionero en Colombia
El parque solar Barzalosa será el primero en el país bajo este modelo de patrocinio. Una vez entre en operación, se estima que evitará la emisión de cerca de 150.000 toneladas de CO₂ al año, aportando a la transición energética.
Además, el proyecto busca dinamizar la economía local mediante la generación de empleo durante las etapas de construcción y operación, así como el fortalecimiento de la cadena de suministro en la región.
La iniciativa contribuirá a diversificar la matriz energética de Colombia, aumentar los ingresos de los municipios en su área de influencia y consolidar un modelo de desarrollo con enfoque sostenible e inclusivo.