Miami vive la Copa Mundial de la FIFA 2026 con cifras de turismo en máximos históricos. De acuerdo con la Oficina de Turismo de Miami “Greater Miami Convention & Visitors Bureau, Gmcvb”, el destino cerró 2025 con 28,3 millones de visitantes y un impacto económico total de US$ 32.200 millones, en un año en el que Colombia se mantuvo como su principal mercado internacional emisor de viajeros.
Las cifras, presentadas durante el evento anual State of the Travel & Tourism Industry del Gmcvb, ubicaron a Colombia a la cabeza de los mercados internacionales con 409.000 visitantes, por delante de Brasil (354.000) y Reino Unido (274.000), este último con un crecimiento del 11 % frente a 2024.
Según la Oficina de Turismo, los visitantes gastaron US$ 22.700 millones en alojamiento, gastronomía, compras, transporte y entretenimiento durante 2025, un aumento del 4,1 % frente al año anterior.
La industria sostuvo más de 216.000 empleos y generó más de US$ 12.000 millones en salarios dentro del sector de la hospitalidad. El turismo representó aproximadamente el 8 % del PIB del condado y aportó más de US$ 5.300 millones en ingresos tributarios a nivel federal, estatal y local.
El Mundial de fútbol como catalizador de turismo e inversión
Como una de las 16 ciudades anfitrionas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Miami alberga siete partidos en el Hard Rock Stadium entre el 15 de junio y el 18 de julio: cuatro de la fase de grupos, uno de dieciseisavos, un cuarto de final y el tercer lugar.
A la fecha, el destino ya fue sede de tres encuentros de la fase de grupos. El siguiente es el Colombia vs. Portugal del 27 de junio (7:30 p. m., hora local), el partido más taquillero de Miami.
Por fuera de las canchas, el epicentro de la celebración es el FIFA Fan Festival Miami, que se desarrolla del 13 de junio al 5 de julio en Bayfront Park, con transmisiones gratuitas en pantallas gigantes, conciertos y experiencias gastronómicas, y una asistencia estimada de hasta 30.000 aficionados por día.
Para Steven Meiner, alcalde de Miami Beach, el torneo trasciende el impacto turístico inmediato. «Lo extraordinario de Miami es que somos sede de grandes eventos, desde Art Basel hasta Super Bowls, pero este es el Mundial de la FIFA: tenemos al mundo entero mirando al sur de la Florida», dijo en entrevista exclusiva con Valora Analitik.
El mandatario vinculó el evento con la llegada de capital a la ciudad. «Estamos viendo mucho capital entrar a Miami Beach. Tenemos cuatro empresas que cotizan en bolsa con sede aquí, algo impensable hace varios años, y family offices, inversiones y negocios mudándose a la ciudad», afirmó.
A su juicio, el Mundial amplificará esa tendencia «a medida que el mundo, desde América Latina hasta Europa y Medio Oriente, vea de primera mano las oportunidades económicas y de inversión que existen en el sur de la Florida».
Oferta hotelera y gastronómica en su mejor momento
Según el Gmcvb, durante los primeros cuatro meses de 2026 Miami lideró los 25 principales mercados hoteleros de Estados Unidos en ocupación, tarifa diaria promedio e ingreso por habitación disponible. En el plano gastronómico, la edición 2026 de la Guía Michelin amplió su selección de restaurantes en Greater Miami y Miami Beach.
Valora Analitik conoció de primera mano esta oferta por invitación del Gmcvb. El recorrido tuvo como base el Brickell Arch, a Luxury Collection Hotel, un hotel cinco estrellas frente a la bahía de Biscayne en el corazón del distrito financiero de Brickell y en el piso 25, el restaurante Adrift Mare de cocina mediterránea a cargo del chef del chef David Myers, reconocido con estrella Michelin.
La ruta gastronómica se extendió a otros dos referentes de Brickell: Ockap Caviar & Cuisine, de alta cocina alrededor del caviar, y Hutong Miami, especializado en cocina del norte de China y pato pekinés, que para el torneo sumó una carta de cocteles de inspiración mundialista.
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En el plano mundialista, la Freedom Tower acoge el museo de la FIFA, con una exhibición centrada en el poder del fútbol para unir culturas, generaciones y comunidades. El museo reúne piezas históricas de la FIFA y exhibiciones interactivas.
De cara al cierre de 2026, el destino proyecta una agenda que incluye el Nascar Championship Weekend en Homestead-Miami Speedway y la Cumbre del G20 en Doral. «El turismo seguirá siendo una fuerza impulsora de oportunidades y calidad de vida en todo el condado de Miami-Dade», afirmó David Whitaker, presidente y director ejecutivo del Gmcvb.