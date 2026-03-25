Nace Valora Analitik app: información y decisiones al alcance de tus manos

Desde el nacimiento de Valora hace ocho años, hemos venido trabajando para que la información llegue con altura a las manos de quienes toman las decisiones en nuestra región. En sintonía con ese propósito, este 2026 compartimos un nuevo hito: Nace Valora Analitik app, una aplicación para que la información de Valora esté más que nunca al alcance de tu mano.
Información y personalización
Valora Analitik app está diseñada para que el acceso a la información se convierta en una experiencia completamente personalizada, según los intereses de nuestras diversas audiencias.
La aplicación propone grandes ejes temáticos que cada usuario puede elegir y configurar a su manera, para que las noticias se prioricen según su relevancia y la información llegue de manera más ágil y pertinente.
Información e Inteligencia artificial
Muchos lectores de Valora ya conocen a ValerIA, nuestra asistente informativa con inteligencia artificial. Ahora, en Valora Analitik app podrán conectarse con ella de una manera completamente orgánica, convirtiendo las noticias en conversaciones interactivas que fluyen según los intereses e inquietudes de cada usuario. Desde la aplicación, ValerIA escucha, investiga, responde y mantiene actualizados a los usuarios.
Información inmediata
Durante mucho tiempo el acceso a las noticias se producía por iniciativa de los lectores; con Valora Analitik app será al contrario: Las noticias buscan a sus lectores en tiempo real, justo cuando se producen. Entendemos que la agilidad en la información es clave para tomar buenas decisiones, y es por eso que desde la aplicación se puede hacer seguimiento de la información con alertas y actualizaciones.
Grandes equipos, grandes logros
Valora Analitik app es una realidad gracias al gran trabajo y compromiso del equipo de tecnología de Valora, con el liderazgo de Andrés Godoy. La aplicación ya está disponible en App Store (teléfonos Apple) y Google Play (teléfonos Android); esperamos que disfruten esta nueva manera de obtener información con altura.
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