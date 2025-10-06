Naciones Unidas propone ampliar método para medir los cultivos de coca: esto respondió Petro

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) propuso ampliar el sistema de indicadores sobre producción potencial de cocaína en Colombia tras los cuestionamientos por parte del presidente Gustavo Petro.
“En los últimos 25 años, las cifras oficiales sobre producción potencial de cocaína han sido generadas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en alianza con el Estado colombiano; mediante el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), que evoluciona e integra nuevos indicadores constantemente”, se lee en un comunicado.
Además, desde la UNODC indicaron que los datos relacionados con la producción potencial de cocaína son limitados para tener un panorama más preciso de los resultados de la implementación de la política de drogas.
“El monitoreo de la producción potencial de cocaína no escapa a las limitaciones que tienen todos los estudios científicos, dentro de los que se incluyen los factores presupuestales y de seguridad propios de este trabajo conjunto, lo que ha influido en la frecuencia con la que se actualizan los datos en cada región desde 2005”, explicaron.
Entre los argumentos que usaron desde la Oficina están: los cambios recientes en la dinámica del narcotráfico, la evolución de las estrategias estatales y la necesidad de medir de forma más integral los avances del país exigen ampliar el sistema de indicadores.
“Para solventar estas limitaciones, UNODC y las autoridades de Colombia acordaron usar la mejor información disponible para efectuar las estimaciones. Con el propósito de reducir la incertidumbre en los años que no pudieron ser actualizados, UNODC está dispuesta a trabajar conjuntamente con el Gobierno colombiano para aplicar otros modelos estadísticos”, aseguraron en el comunicado.
Asimismo, puntualizaron que el indicador de producción potencial de cocaína no fue diseñado para medir las acciones encaminadas a la interrupción de los flujos de cocaína hacia los mercados internacionales.
“Dado que toda estrategia de Estado debe incluir la interrupción de estos flujos, UNODC ha identificado la necesidad de integrar por primera vez el indicador de cocaína disponible; es decir, la cantidad estimada de cocaína que llega efectivamente al mercado, que incluye los siguientes factores: incautaciones, producción potencial de lotes no cosechados, disponibilidad para el consumo interno, potenciales usos lícitos, inventarios y flujos desde otros países”, enfatizaron.
Tras conocerse esta propuesta de las Naciones Unidas, el presidente Gustavo Petro dijo: “En este trino las Naciones Unidas reconocen el error en su método para establecer la producción potencial de cocaína en el país. Acepta corregir el resultado del 2023 bajo nueva revisión. Toda la descertificación se montó sobre este hecho”.
Y agregó que “vuelvo a afirmar que Colombia en este gobierno es el país en el mundo y en la historia que más cocaína produce en el mundo y que más combate a los narcotraficantes, no sin dejar de luchar por una nueva política que sea contra los narcotraficantes en el mundo y que mitigue de verdad daños en las personas y la sociedad”.