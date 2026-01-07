Natixis Investment Managers reveló un informe en el que se destaca un panorama de inversión para 2026, definido por la normalización, la resiliencia y oportunidades selectivas, por lo que “el escenario dista mucho de ser aburrido”.
Para la firma, el mensaje central para este año es que la volatilidad podría moderarse, “pero las oportunidades favorecerán a quienes estén dispuestos a mirar más allá de lo evidente y adaptarse con prudencia a un mercado en transición”.
Gestores de inversión de Natixis Investment Managers revelaron sus visiones de múltiples clases de activos, incluyendo bienes raíces privados, acciones infravaloradas, bonos y estrategias de venta de opciones, así como perspectivas sobre capital privado, ETFs y tendencias en pensiones.
Por ejemplo, los gestores anticipan un entorno de normalización lleno de oportunidades en 2026. gestor de Portafolio de DNCA consideró que “2026 se abre bajo el signo de la esperanza de un crecimiento revitalizado”, principalmente en la Zona Euro, gracias a la implementación del plan de recuperación, y también en Estados Unidos, “donde el rápido despliegue de infraestructura energética y centros de datos vinculados a la inteligencia artificial debería traducirse en un nuevo y significativo aumento de la inversión”.
Impactos macroeconómicos
El analista considera que la persistencia de elevados déficits fiscales podría compensar un consumo más débil, resultado de un mercado laboral afectado por menor demanda de trabajadores y una oferta laboral más limitada (envejecimiento poblacional y menor inmigración).
Por el lado de la inflación, se estimó que no parece constituir un riesgo real en 2026, “aunque es posible una mayor dispersión dentro de los índices debido a tensiones políticas y barreras comerciales, a la fuerte demanda de materias primas asociada a la transición energética y a la IA, así como a la escasez de trabajadores especializados”.
Se advirtió que, si bien el riesgo de corto plazo de un repunte significativo de la inflación puede evitarse, el entorno geopolítico podría propiciar alzas de precios violentas e inesperadas.
Por otro lado, Eric Deram, socio director de Flexstone Partners cree que 2026 marcará una recuperación y una transformación para el capital privado. “Se espera que los volúmenes de salida superen el pico de 2021, respaldados por la caída de las tasas de interés y una menor tensión geopolítica. La reapertura del mercado de ofertas públicas iniciales (IPOs) aportará un impulso adicional”.
Sin embargo, pese a este aumento de actividad, es poco probable que las valoraciones mejoren de forma significativa. Al mismo tiempo, señaló que la industria enfrenta cambios estructurales.
Lo anterior, pues la captación de fondos será cada vez más polarizada, “con un 40 % del capital fluyendo hacia las diez firmas más grandes”. Para los gestores pequeños y medianos, la supervivencia será compleja.
Relevancia de tecnológicas e IA
Adicionalmente, resaltó que la tecnología desempeñará un papel definitorio. “Se espera que más de la mitad de las firmas de private equity nombren un Chief AI Officer, lo que refleja la integración de la inteligencia artificial tanto en las operaciones como en los procesos de inversión”.
Finalmente se dijo que, independientemente de si existe o no una burbuja de IA, las ganancias de eficiencia y las mejoras en la toma de decisiones son demasiado significativas para ignorarlas”.
Por último, los inversionistas minoristas continuarán transformando el mercado. Los productos evergreen semilíquidos están ganando tracción, al atraer tanto a inversionistas institucionales como individuales por su simplicidad y perfil de liquidez. Estos vehículos captarán una proporción creciente de las asignaciones a activos privados, reforzando la tendencia de democratización ya en marcha.