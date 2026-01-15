Negocios y emprendedores podrán recibir pagos desde su celular con este nuevo servicio de BBVA Colombia

Con el objetivo de aumentar la oferta de recepción de pagos para trabajadores independientes, emprendedores y comercios, BBVA en Colombia lanzó una nueva opción que permite usar el celular como un datáfono.
Se trata de Cobro al toque (Tap to Phone), que entró en funcionamiento en enero de 2026 y convertir los smartphones Android en un datáfono profesional para aceptar pagos con tarjeta de forma segura y sencilla.
Miguel Charria, vicepresidente de Banca Minorista, explicó que con este lanzamiento “BBVA reafirma su compromiso de ofrecer herramientas que reduzcan la dependencia del efectivo e impulsen las ventas de los emprendedores e independientes en Colombia y lo mejor es que es 100 % digital”.
Esta nueva herramienta habilitará que los compradores clientes puedan acercar su tarjeta al celular del vendedor y realizar las transacciones. Esta nueva solución está integrada a la app de BBVA, lo que permite una gestión unificada, sin necesidad de descargar aplicaciones de terceros.
¿Cómo funcionará el datáfono en el celular?
Esta opción estará disponible para personas naturales y personas naturales con negocio y según explicó la entidad bancaria, la contratación se realiza de manera 100 % digital a través de la app de BBVA y tiene una serie de requisitos, como son:
- Tener celular Android con una versión 11 o superior.
- Contar con tecnología NFC habilitada.
- El cliente debe tener una cuenta de BBVA activa (incluyendo cuentas digitales).
La solución acepta pagos de más del 90 % de las tarjetas en circulación, cubriendo las franquicias Visa y Mastercard, tanto nacionales como internacionales. Tendrá un límite por transacción de hasta $250.000 bajo modalidad contactless, es decir sin PIN de autorización.
Los comercios podrán recibir pagos desde Apple Pay, Google Pay y dispositivos wearables (relojes y manillas inteligentes) que cuenten con tecnología sin contacto.
Uno de los mayores beneficios es que es gratis, no se debe pagar alquiler de dispositivos, lo que significa la eliminación de las barreras de entrada, además no ocasiona costos de mantenimiento mensual.
En cuanto a la comisión, se hará un cobro por transacción exitosa, con una de las tarifas más competitivas del mercado.