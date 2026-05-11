Nequi confirmó que dará millones a usuarios que hagan sencillo trámite en la aplicación

Nequi se consolidó como una de las plataformas digitales más utilizadas por los colombianos gracias a la incorporación de nuevas herramientas financieras y opciones de transferencia que han ampliado sus servicios dentro del país y en el exterior.
La compañía reportó un crecimiento significativo en el uso de su funcionalidad para recibir dinero desde otros países. De acuerdo con cifras entregadas por la plataforma, las remesas gestionadas por medio de la aplicación se multiplicaron por 12 durante 2025 en comparación con el año anterior. Además, en el primer trimestre de 2026 más de 1,2 millones de usuarios utilizaron este servicio para recibir transferencias internacionales.
En respuesta a este incremento en las operaciones, la plataforma lanzó la campaña “Dale un Giro a tu Día”, una estrategia promocional que estará vigente hasta el próximo 24 de mayo. La iniciativa se desarrolla en una temporada en la que históricamente aumenta el envío de dinero hacia Colombia, especialmente por celebraciones familiares como el Día de la Madre.
La campaña contempla un sistema de acumulación de puntos para los usuarios que reciban remesas internacionales a través de empresas aliadas o mediante la herramienta “Giros a un Link”. Según explicó la compañía, quienes reciban dinero del exterior por primera vez obtendrán un puntaje inicial y posteriormente podrán seguir acumulando puntos por cada transferencia igual o superior a $580.000.
¿Cuál es el millonario premio que dará Nequi por recibir de remesas?
Los incentivos económicos establecidos por la plataforma van desde $500.000 hasta $5 millones. Estos recursos serán abonados directamente al saldo disponible de los usuarios que resulten ganadores dentro de la dinámica promocional.
Recomendado: Nequi se prepara para separarse de Bancolombia: ¿Qué deben tener en cuenta los usuarios?
La participación está habilitada para personas mayores de edad que tengan una cuenta activa en la aplicación y que reciban dinero desde el exterior mediante remesadoras autorizadas o a través de enlaces de pago habilitados por la plataforma.
La empresa también señaló que los términos y condiciones de la campaña, así como los requisitos para participar y la mecánica de asignación de puntos, se encuentran disponibles en sus canales oficiales.