La más recienteedición de Nextcar finalizó en Corferias, consolidando una vez más su papel como la principal vitrina especializada en vehículos usados de Colombia y como uno de los escenarios que dinamizan un mercado que continúa mostrando señales de crecimiento y transformación.
Durante cuatro días, la feria reunió a 65 expositores, más de 1.100 vehículos usados, entidades financieras, aseguradoras, empresas de peritaje y proveedores de soluciones tecnológicas que permitieron a miles de visitantes comparar alternativas de compra, acceder a financiación y recibir asesoría especializada en un solo lugar.
El cierre de la décima edición coincide con un panorama favorable para el mercado de vehículos usados. De acuerdo con el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), entre enero y abril de 2026 se realizaron más de 334.000 traspasos de vehículos en Colombia, con un crecimiento cercano al 6,5 % frente al mismo periodo del año anterior cuando se registraron 314.396 operaciones, lo que consolida a este segmento como uno de los principales dinamizadores de la industria automotriz nacional.
«Durante diez años Nextcar ha evolucionado junto con el mercado. Hoy no solo es una vitrina comercial, sino un escenario donde convergen innovación, financiación, tecnología y confianza para que los colombianos puedan comprar un vehículo usado con respaldo», afirma Carlos Ruiz, jefe de proyecto de Nextcar en Corferias.
La calidad de los expositores: un sello de Nextcar
Para varias de las empresas participantes, Nextcar continúa siendo uno de los principales escenarios comerciales para el mercado de vehículos usados.
«Llegamos con grandes expectativas y al cierre de la feria alcanzamos más de 30 unidades, con un ticket promedio cercano a los $55 millones. Nextcar ya tiene un reconocimiento propio que atrae compradores realmente interesados; por eso esperamos regresar el próximo año con un espacio aún más grande», asegura David Mauricio Ardila, gerente de Autexus by Ardila.
Por su parte, Jorge Jaimes, director de Sanautos, expositor con ocho participaciones consecutivas, destaca la evolución del perfil del comprador al afirmar que «registramos más ventas que en el mismo periodo del año anterior. Observamos un mayor interés por los vehículos híbridos de entrada y por automóviles familiares, lo que confirma cómo está evolucionando la demanda del mercado colombiano».
Además de la oferta comercial, Nextcar 2026 reunió una de las exhibiciones de vehículos clásicos más representativas de los últimos años, con 59 automóviles históricos. Entre ellos se destacó un Chevrolet Corvette C1, valorado en US$125.000, considerado una de las piezas más exclusivas de la feria por su escasez a nivel mundial.
Con esta décima edición, Nextcar reafirmó su posición como el principal escenario para impulsar la comercialización formal de vehículos usados en Colombia, promover la confianza entre compradores y vendedores y acompañar la evolución de un mercado que continúa ganando protagonismo dentro de la industria automotriz nacional.