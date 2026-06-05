NG Energy avanzó en la perforación del pozo Aruchara-5 en María Conchita (La Guajira) y logró extraer gas para comercialización

La empresa energética NG Energy anunció que el pozo Aruchara-5 fue perforado con éxito hasta una profundidad superior a 9.000 pies. Según indicó la compañía, este campo ya fue conectado a la instalación central de procesamiento.
A ello añadió que la producción del campo María Conchita (La Guajira) aumentó a 18 millones de pies cúbicos diarios tras la entrada en operación de Aruchara-5. Con ello, la producción combinada de este yacimiento y del bloque Sinú-9 (Córdoba), donde opera junto con Maurel & Prom, alcanzó 23,2 millones de pies cúbicos diarios de gas.
La compañía también informó que en el bloque Sinú-9 tiene acuerdos de compra ya contratados por hasta 25 millones de pies cúbicos diarios de gas. Asimismo, expresó que los volúmenes incrementales que superen ese umbral serán comercializados en el mercado spot colombiano a cerca de US$3 por 1.000 pies cúbicos.
Igualmente, señaló que, con Aruchara-5 conectado y en producción, continúa avanzando en la optimización del campo María Conchita con el objetivo de mantener una alta capacidad productiva. Entre las iniciativas previstas se encuentran trabajos en los pozos Aruchara-3 y Aruchara-1, este último con una reparación y procesos de restauración, así como la aprobación de nuevas zonas productivas y la perforación de Aruchara-6.
Por su parte, el presidente de la organización, Brian Paes-Braga, manifestó que Aruchara-5 confirmó la presencia de gas comercialmente productivo y que este ya está siendo conectado y comercializado en el mercado.
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El directivo también hizo referencia a los seis pozos exploratorios que Maurel & Prom desarrolla en el bloque Sinú-9, señalando que la compañía tiene por delante un periodo de intensa actividad operativa, respaldado por los proyectos que actualmente se encuentran en desarrollo.
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