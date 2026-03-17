La compañía NG Energy manifestó que Serafino Iacono se desempeñó como CEO y también como miembro de su Junta Directiva hasta el 25 de marzo y el primero de agosto de 2024, respectivamente. Agregó que, desde esa fecha, no hace parte de la empresa y tampoco tiene injerencia en la administración ni en el directorio.
Esta compañía, de origen canadiense, se dedica a la explotación de petróleo y gas y también cotiza en la Bolsa de Toronto. Añadió que ni sus filiales, ni empresas controladas o subordinadas, ni la compañía en sí, han tenido, tienen o tendrán negocios con Ecopetrol ni con Hocol.
Según mencionó, la empresa opera en Colombia a través de MKMS Energy y actualmente tiene participaciones en contratos de exploración y producción de estos dos energéticos en María Conchita y Sinú-9.