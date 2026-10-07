El Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Medellín, informó de restricciones en algunos vuelos por cuenta de las condiciones meteorológicas.
De acuerdo con la terminal aérea, las operaciones aéreas se han visto afectadas por niebla sobre la estación. La situación se mantiene desde las 5:58 a. m.
Lo anterior ha derivado en la restricción de despegues y aterrizajes. En total, hay 15 vuelos afectados.
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De momento, para los vuelos de salida hay uno cancelado y cinco demorados. Mientras que en los de llegada a la terminal, hay uno cancelado, cinco demorados y tres desviados.
El aeropuerto pidió a los usuarios estar atentos a las actualizaciones y consultar con las aerolíneas el estado de sus viajes para evitar contratiempos.