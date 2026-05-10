Nissan reveló el ambicioso plan de lanzamientos para 2026: Así será su crecimiento en el mercado

En Cartagena, Nissan presentó oficialmente la nueva SUV Kait, un modelo diseñado para responder a las dinámicas de movilidad urbana y a las necesidades actuales de los conductores colombianos. La apuesta de la marca se centra en ofrecer un vehículo con enfoque funcional, equipado con herramientas tecnológicas, conectividad y características orientadas a mejorar la experiencia de manejo en recorridos diarios.
La nueva SUV incorpora un diseño contemporáneo, un interior amplio y diferentes asistencias que buscan optimizar la comodidad y la seguridad en ciudad. Según la compañía, el modelo fue desarrollado bajo criterios de eficiencia y practicidad, en línea con las tendencias que actualmente dominan el mercado automotor.
No obstante, el lanzamiento de la Kait hace parte de una estrategia mucho más amplia para Nissan en Colombia. Así lo confirmó el gerente general de Dinissan Colombia, Carlos Felipe Caicedo, en conversación con Valora Analitik, donde explicó que la compañía proyecta una renovación integral de su portafolio durante 2026.
“Este es uno de los siete lanzamientos que vamos a realizar este año. Viene una renovación muy importante de todo el portafolio de Nissan”, afirmó el directivo.
Nissan proyecta ampliar su portafolio y fortalecer su presencia en Colombia
De acuerdo con Caicedo, la marca busca consolidar su crecimiento mediante una oferta más diversa en distintos segmentos del mercado. La estrategia contempla actualizaciones en sedanes, camionetas SUV y pick-ups, con el propósito de ampliar las alternativas disponibles para los consumidores.
El ejecutivo explicó que Nissan continuará fortaleciendo su presencia en el segmento de vehículos híbridos durante el segundo semestre de 2026. Dentro de los próximos lanzamientos previstos se encuentran nuevos modelos como la Qashqai y la Kicks Power, con tecnologías orientadas a la electrificación y al ahorro de combustible.
“El objetivo es brindarles opciones a todos los clientes, desde camionetas compactas para uso urbano hasta vehículos familiares de mayor tamaño, con alternativas tanto a gasolina como electrificadas”, señaló.
La compañía considera que la transformación del mercado automotor en Colombia exige una oferta más flexible, especialmente ante el creciente interés de los consumidores por modelos con mejores niveles de eficiencia energética y conectividad.
En cuanto a las metas comerciales para este año, Nissan Colombia proyecta un crecimiento cercano al 15 % frente a los resultados obtenidos en 2025. Según explicó Caicedo, la expectativa de la empresa es incrementar las ventas en aproximadamente 2.000 unidades adicionales, impulsadas por la renovación de varias líneas de vehículos.
“Esperamos crecer alrededor de un 15 % este año. Venimos con una renovación muy fuerte del portafolio en sedanes, camionetas y pick-ups, y eso nos permitirá aumentar nuestras ventas frente al año anterior”, indicó el gerente general de Dinissan Colombia.