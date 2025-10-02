Nu Colombia confirma importante alianza para darle beneficios a clientes con pagos digitales en peajes

Nu Colombia anunció una alianza estratégica con Gopass, ecosistema de movilidad del país. Con este convenio, los más de 3,5 millones de clientes de Nu de los departamentos de Colombia podrán asociar su Tarjeta de Crédito o Débito Nu a Gopass y cruzar peajes sin detenerse a buscar efectivo o perder tiempo en ﬁlas.
Esta integración ofrece una experiencia de pago fluida y 100 % digital, eliminando una de las mayores fricciones de los viajes por carretera.
En la actualidad, más del 85 % de los peajes del país operan con la tecnología Gopass, es decir en 170 de los 199 peajes del país, lo que les da a los conductores más tiempo y evitar filas. Además, Gopass ya cuenta en el país con más de 800.000 vehículos vinculados.
«Nuestra misión es devolverles a los colombianos el control de su dinero y, sobre todo, de su tiempo. Queremos eliminar esas pequeñas fricciones del día a día para que las personas puedan moverse por el país con mayor libertad y simplicidad. Esta alianza es un paso más en la construcción de un ecosistema que facilita la vida de nuestros clientes», afirma Amelia Rey, directora de Estrategia de Nu Colombia.
Por su parte, Jorge Miguel Camacho, CEO y cofundador de Gopass, comentó: “La movilidad inteligente llegó para revolucionar la forma en que los colombianos se transportan por el país, haciendo que la experiencia con su vehículo sea tan fácil como dar un clic. Justamente, esta alianza con Nu Colombia nos permite remover las barreras que limitan a las personas como ﬁlas o necesidad de efectivo, y otorgarles el control sobre su tiempo gracias a la conectividad y agilidad de nuestros servicios”.
Beneficios del lanzamiento
Con lo anterior, los clientes de Nu que soliciten o asocien su cuenta a Gopass recibirán un paquete de bienvenida especial:
- Dos peajes sin costo con la solicitud del TAG.
- Un mes de membresía Gopass Premium sin costo.
Como parte de la experiencia Gopass Premium, los clientes podrán acceder a beneficios adicionales como:
- 10 % de descuento en la red de parqueaderos Parking.
- 10 % de descuento en lavado de autos en Be Wash.
- Asistencia en la vía.
- $200.000 de descuento en la póliza todo riesgo.
- Modalidad de pospago para mayor comodidad.
¿Cómo Funciona?
Gopass permite pagar sin contacto en peajes, parqueaderos y estaciones de servicio Terpel, a través de un dispositivo (TAG) que se adhiere al vehículo. Los clientes de Nu deben:
- Solicitar su TAG sin costo (para nuevos usuarios).
- Descargar la superapp de Gopass.
- Asociar su tarjeta de crédito o débito Nu como método de pago.
Este beneficio está disponible tanto para nuevos usuarios que soliciten su TAG Gopass a partir del 2 de octubre de 2025, como para clientes antiguos de Gopass que asocien su Tarjeta Nu por primera vez como medio principal de pago después de esta fecha. Una vez finalizado el mes de cortesía, la membresía se renovará automáticamente al valor vigente, y los usuarios podrán cancelar o cambiar a un plan básico en cualquier momento.